村上春樹「自然に女性の目で世界を眺めるようになってきます」1人の女性が主人公の新作長編『夏帆 The Tale of KAHO』の執筆スタイルを語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

7月26日（日）の放送は「村上RADIO～村上の世間話8～」をオンエア。今回の放送は、村上さんが、日常の何気ない出来事や気づきを楽しく語りながら、お気に入りの音楽を聴く恒例企画「村上の世間話」の第8回目。今回は、7月3日に発売された村上さんの新作長編『夏帆 The Tale of KAHO』についての話や、海外の旅先でのエピソード、世界的ポップスターとの知られざる交流秘話などがたっぷりと語られました。

この記事では、オープニングトークを紹介します。

こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今日は恒例の村上の世間話です。これで何回目だったかなあ、忘れてしまいました。たぶん8回目くらいだったと思いますが。例によって、社会的にあまり役に立つとも思えない話をつらつらとしながら、うちからもってきた音盤を気の向くままにかけます。なんか公共の電波を気ままに私物化しているような気がしなくもないんですが、まあ楽しんで聴いていただいている方も少しはいらっしゃるようですし、また番組のスポンサーにも辛抱強くサポートを続けていただいておりますので、まあいいかと、これまで通りの調子でやらせていただきます。お付き合いください。

＜オープニング曲＞

Donald Fagen「Madison Time」

今月の3日にぼくの長編小説『夏帆 The Tale of KAHO』が出版されました。カホ、季節の夏に帆柱（ほばしら）の帆と書きます。女性の名前です。女性が主人公の話なんです。

女性が主人公の話を書いていると、自然に女性の目で世界を眺めるようになってきます。といっても、もちろん僕は男性ですので、女性の視線がどういうものか正確にはわかりません。でもいつもとはちょっと違う目で世界を見ているな、という感覚はあります。小説家ってなろうと思えば、いろんなものになれちゃうんです。とても便利ですよね。ときどきはアリクイなんかにもなっちゃいます。アリクイ、楽しいですよ。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～村上の世間話8～

放送日時：7月26日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/