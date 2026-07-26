有吉弘行「うまいけど『何言ってんだ、うるせえなコイツ』みたいな…」嫌いな飲食店の接客を暴露

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。7月のアシスタントはアルコ＆ピースの酒井健太と宮下草薙の草薙航基です。7月19日（日）の放送では、有吉が芸人仲間と東京・京成立石に行ったときのエピソードを語る場面がありました。

◆有吉が明かす「また行きたい店」の条件

有吉は、千鳥・ノブさんやアンガールズ・田中卓志さんら、芸人仲間6人と“せんべろの街”京成立石にある焼き肉店に行ったことを明かし、「めっちゃうまかったね！」と満足そうに語ります。

一方で、京成立石に着いてすぐ「ちょっと冷や汗をかいた」と苦笑いを浮かべます。というのも、現場までタクシーで向かった際、「降りた途端にめっちゃいかついおっさんが近づいてきてさ。『もう……いきなり絡まれるんかい』って思ったら『そのタクシー、拾ってもいい？』みたいな、そっちのパターンだった（笑）」と語り、このエピソードに酒井も草薙も爆笑します。

また、訪れた焼き肉店については、味もさることながら「店員さんは若かったけど、ちゃんとしていて気持ちのいい人たちだったよ。ああいう店はいいなぁ」と接客面を絶賛します。続けて、「なんか、うまいけど（店主が）偏屈でさ『何言ってんだ、うるせえなコイツ』みたいなお店もあるじゃん。ああいうところは嫌だね」と顔をしかめると、草薙も「食べてる側が緊張しちゃいますもんね」と同意します。

そして、有吉は改めて「“うまくて、ちゃんと気持ちのいい店”が一番」としみじみ語っていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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