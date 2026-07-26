ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#3が24日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

元メロン記念日の大谷雅恵が明かす苦しい胸の内

番組では、元メロン記念日の大谷雅恵に密着。2000年にモーニング娘。の妹分としてデビューし、2010年のグループ解散後は芸能活動を続けるも、生活費を補うためアルバイトを掛け持ちする日々を送っていた大谷。

その後、ネイリストとして働きながらライブ配信でも人気を集め、一時は収入も安定するが、うつ病や不安障害、パニック障害を発症。借金500万円を抱えて自己破産し、生活保護を受けていたことを振り返った。

その後は、持病を抱えながらもアルバイトを掛け持ちし、7カ月で生活保護を脱却。しかし、ネイルサロン勤務中にうつ病やパニック障害が再発したそうで、「まだ公表していないんですけど……」と、昨年5月から2度目の生活保護を受けていたことを初告白する。

現在は、5食入りの冷凍うどんなどで生活費を切り詰めるも、「預金残高は131円」という厳しい生活を送っていることも明かした。

さらに、「実は最近、婦人科系の病気で子宮筋腫が見つかって……。子宮全摘出。子供はこの先作らないという体になります」と、子宮全摘出の手術を受けることも告白。

「消えたくなる時はいっぱいあって」と病気と向き合う苦しい胸の内を明かしながらも、「へこたれそうな時は家族を思い出して、今生きてます」「多分人生の折り返しぐらいだと思うので、またこっからやり直しだなと思う」と前向きな思いを語る姿に、スタジオからは温かい声が寄せられた。

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

「子宮全摘出」「子供はこの先作らないという体になります」元メロン記念日・大谷雅恵が語る苦しい胸の内と前向きな思い　『ダマってられない女たち season3』
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