Mrs. GREEN APPLE大森元貴 メンバーからの“珍しい反応”を明かす！ 映画『スパイダーマン』主題歌「Brand New」制作秘話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。7月13日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。同日にリリースされた新曲「Brand New」で、7月31日（金）に日米同時公開されるトム・ホランド主演の映画シリーズ『スパイダーマン』最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の主題歌でもある同曲について語り合いました。大森：藤澤さん、「Brand New」を聴いた時、どうでした？藤澤：元貴からデモをもらって、「スパイダーマン」の楽曲になるということも踏まえた上で元貴が書き下ろした楽曲なわけですけれど。だから曲をもらう前にいろいろ想像していたよね？ 僕も若井も。大森：どんな曲なんだろうって。若井：膨らませていたね。藤澤：そしたら、とても疾走感もあるし、人としての温かみ、愛をすごく感じる楽曲ですごくうれしくなった！大森：うん、うん、うん……（首を傾げる）。若井はどう？若井：首をかしげた！ 元貴が首をかしげた（笑）!!大森：ええ？ なに？若井：元貴が首をかしげたね!? おかしいな（笑）？大森：若井はどう？（笑）若井：りょうちゃん（藤澤）も言った通り。藤澤：うん、うん（笑）。若井：「Brand New」に対して。大森：りょうちゃん、ちょっと今、若井がしゃべっているから。若井：ごめんね！ そうだね！ いろいろ、想像を膨らませていたけれど、ストレートにいい曲がきたなっていう。大森：2人とも、本当に珍しく返信があったもんね！若井：珍しく（笑）。まあ、なんていうの？ ああいうタイプの返信は確かに珍しかったかもね！「すごい！ めっちゃいいね！」って。本当に聴いた瞬間、すげえいい曲じゃんって、聴き終わった瞬間に思ったから、送りたくなった。大森：ありがとう。みんなで歌えそうだよね。頭の1番というか、Aメロとか。若井：確かに！藤澤：すごいいいメロディーと。大森：ロックなんだけど、音符の置き方みたいなものがちょっと合唱っぽいというか、校歌っぽいというか。「孤独を知って 愛を知る」って、結構みんなで歌えるメロディー。若井：あ、なんか今、鳥肌が立った……！大森：（笑）。若井：今、めっちゃ想像しちゃったわ！ 学校でみんなで歌っているところ。藤澤：鳥肌が立った、それ（笑）。若井：体育館でみんなで歌っている瞬間、俺がね？大森：あ、若井がね。藤澤：俺がね（笑）？若井：すげえ鳥肌が立った、今！大森：知らねえ（笑）。若井：めっちゃいい！ でも、確かに合うね！大森：じゃあ、ライブとかでみんなで歌えそう！藤澤：確かに！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info