株式会社MIXI新人事制度「トータルリワード」始動 活躍する人が正しく報われる組織への変革

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「日曜夜の『推しごと』研究所～AI時代に選ばれ続ける、愛され企業の生存戦略～produced by Voicy」（毎週日曜日22:00～22:30）。音声プラットフォーム「Voicy」の法人事業責任者・土井遼平（どいちゃん）と、同チームの若手マーケター・高橋沙世（さっちー）がパーソナリティを務め、AI時代に求められる「ファンに選ばれる会社」になるにはどうすれば良いのかを追求していきます。

今回の放送では、株式会社MIXI 人事本部本部長の杉村元規（すぎむら・もとき）さんがゲストに登場。MIXIの人事改革、新たにスタートした人事制度「トータルリワード」について話を伺いました。

◆ゼロから挑んだMIXIの人事改革

MIXIで人事本部長を務める杉村元規さんは、2005年に新卒で人材派遣会社へ入社し、営業職としてキャリアをスタートしました。その後、ベンチャー企業へ転職し、人事業務と営業を兼任。約3年後に人事専任となり、人材育成や制度設計などの経験を積んだのち、2018年にミクシィ（現MIXI）へ入社しました。

杉村さんが転職活動をしていた頃のMIXIは、新たな執行体制のもとで初めて人事本部が設立されたタイミングでした。杉村さんは、「育成、企画、労務など、経験に応じた仕事を提供します」といった、仕事内容がほとんど書かれていない求人票を見て、「逆に面白い」と感じたといいます。人事組織をこれから築いていくフェーズであることに魅力を感じ、「ほぼゼロからのスタートで自分の学んだことを活かせると思いましたし、非常にチャレンジングでした」と明かします。

当時のMIXIでは、採用や研修などの人事機能が各事業部にわかれており、人事本部の設立にあわせて各部署からメンバーが集まったそうです。一方で、採用経験者は多かったものの、人材育成や人事制度の企画を専門的に担ってきた人は少なく、組織づくりはまさに手探りの状態だったといいます。

杉村さん自身も、「自分の知識や経験が通用するのか」という思いを抱えながら飛び込みました。それでも、上場企業で新たな人事の形を築くという挑戦に大きなやりがいを感じ、「非常に楽しい時間だった」と当時を振り返りました。

◆人材育成を軸に進めた制度改革

2018年にMIXIへ入社してから約8年。杉村さんは、この期間でもっとも大きく変わったこととして、組織全体の人材育成に対する意識の変化を挙げます。

入社当時は人材育成をテーマに議論する機会も少なく、自身には「育成を開拓してほしい」というミッションも託されていました。しかし現在では、経営陣が人材育成を最重要テーマの1つとして掲げるだけではなく、その考えが管理職層にも浸透し、「育成が非常に大事」という共通認識が組織全体に広がっているといいます。

こうした組織づくりの考え方を反映した取り組みの1つが、2026年4月よりスタートした人事制度「トータルリワード」です。MIXIでは、給与や賞与といった金銭的な報酬に加え、成長支援や福利厚生などの非金銭的な報酬も含め、社員が会社から受け取る価値全体を「トータルリワード」と位置付けています。単に待遇を充実させるだけではなく、社員一人ひとりが働く意義や成長を実感できる環境をつくることも、この考え方に含まれています。

制度改定の背景には、「働きやすさが先行しすぎてしまっていて、働きがいが置き去りになっていた」という課題がありました。勤務制度などの働きやすい環境づくりは進んだ一方で、「何を頑張ればどう報酬が返ってくるのか」という評価の仕組みが曖昧だったため、努力や挑戦がどのように評価に反映されるかという実感を得られにくい状況があったといいます。

また、先行して改定していた企業理念のひとつであるValues＜発明・夢中・誠実＞（自社が大切にすべき価値観や行動指針）も、言葉としては浸透していたものの、実際の評価制度との結び付きが十分ではありませんでした。その結果、「自分の頑張りが正しく報われているかどうか」が見えにくくなっていたことも、制度全体を見直す大きなきっかけになったと説明しました。

制度設計にあたっては、経営陣の意向だけを反映するのではなく、現場で働く社員のリアルな声を丁寧にすくい上げることを重視しました。管理職や現場の第一線で活躍する社員が制度にどういった課題を感じているのか、人事担当者が日頃の対話を重ねていくなかで収集した意見をもとに検討を進めたといいます。そのうえで、「働きやすさ」や「これまでのいい企業文化」を維持しつつ、活躍する人が正当に評価され、現場が納得して受け入れられる制度を目指して議論を重ねていったと杉村さんは語りました。

人事本部が立ち上がった当時「人事は存在感が薄い」と言われるほど、組織としての認知度は低かったといいます。しかし、裏を返せば、既存のイメージや固定観念に縛られることなく、現場との信頼関係をゼロから構築できるチャンスでもありました。杉村さんは「負も正もなかったのでやりやすかった」と当時を振り返ります。ゼロベースの環境を前向きに捉え、現場に寄り添いながら人事組織の役割を少しずつ広げていった歩みがうかがえました。

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＜番組概要＞

番組名：日曜夜の『推しごと』研究所～AI時代に選ばれ続ける、愛され企業の生存戦略～produced by Voicy

放送日時：毎週日曜日 22:00-22:30

パーソナリティ：土井遼平、高橋沙世

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/voicy/