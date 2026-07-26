村上春樹 “皇居ラン”で実感した機動隊員の圧倒的な強さ「身体をずいぶんしっかり鍛えているんですね」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

7月26日（日）の放送は「村上RADIO～村上の世間話8～」をオンエア。今回の放送は、村上さんが、日常の何気ない出来事や気づきを楽しく語りながら、お気に入りの音楽を聴く恒例企画「村上の世間話」の第8回目。今回は、7月3日に発売された村上さんの新作長編『夏帆 The Tale of KAHO』についての話や、海外の旅先でのエピソード、世界的ポップスターとの知られざる交流秘話などがたっぷりと語られました。

この記事では、前半1曲について語ったパートを紹介します。

◆Roy Orbison「I Fought The Law」

ロイ・オービソンからいきますね。曲は「I Fought The Law」、おれは法律側と戦って、法律側が勝った、という歌です。警官と撃ち合いをして負けちゃったんですね。I fought the law and the law won. アウトロー側の人々の歌です。僕と同世代の方は、こういう歌を聴くといろいろと感じるところがあるかもしれません。警察、やっぱり強いですからね、あまりガチに喧嘩しないほうがいいかもしれませんね。催涙ガス、冗談抜きで目が痛いです。

1965年にボビー・フラー・フォーの歌でヒットしました。クラッシュとかグリーン・デイなんかもこの曲を、アウトロー側に立ってカバーしています。

【世間話】

僕は昔、山の上ホテル（註：神田駿河台にあるホテル）で仕事をしているとき、よく皇居の周りを走っていたのですが、朝の早い時刻にときどき、警視庁の部署対抗駅伝レースが開かれていました。今はどうか知らないけど、昔はそういうのがあったんです。で、それを見物していると、だいたい機動隊のチームが勝利を収めていました。機動隊の人たちって、身体をずいぶんしっかり鍛えているんですね。こりゃ、喧嘩したら負けるわなと、見ていて実感しました。だからみなさんもできるだけ身体を鍛えてくださいね。いや、べつに法律側と戦う必要はありませんが、それはそれとして健康は大事です。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～村上の世間話8～

放送日時：7月26日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/