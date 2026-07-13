ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が11日より、ファッションショー「KYOTO COLLECTION」とコラボレーションしたイベント『KYOTO COLLECTION VOL.9 出演権&広告掲載権決定戦〜着物でランウェイを歩こう〜』を開催している。

『KYOTO COLLECTION VOL.9 出演権&広告掲載権決定戦〜着物でランウェイを歩こう〜』

京都駅で掲出予定の広告に掲載されるプライズも

『KYOTO COLLECTION VOL.9 出演権&広告掲載権決定戦〜着物でランウェイを歩こう〜』は、「17LIVE」で活躍中の女性認証ライバー(18歳以上)であれば、誰でも参加が可能。見事ランキングで上位に入賞した方やオーディションで選ばれた10名のライバーは、9月6日に、京都・ロームシアターで開催される「KYOTO COLLECTION」への出演権が贈られる。今年は、花嫁衣装としても親しまれている豪華な「色打掛」を着用することができる。

また、上位にランクインしたライバーには、京都駅で掲出予定の広告に掲載されるプライズも用意される。