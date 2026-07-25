Mrs. GREEN APPLE「超最高だった」「本当に光栄」大好きな『スパイダーマン』主題歌、トム・ホランド＆ゼンデイヤと対談実現に歓喜
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
7月13日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。同日にリリースされた新曲「Brand New」で、7月31日（金）に日米同時公開される、トム・ホランド主演の映画シリーズ『スパイダーマン』の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』主題歌でもある同曲について語り合いました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗



藤澤：生徒（リスナー）の皆さんこんばんは！ “今”を学ぶ超現代史の講師！ Mrs. GREEN APPLE キーボードの藤澤涼架と！

大森：大森元貴です。

若井：（元気な声で）若井滉斗です！

藤澤：おお（笑）！ 2人ともいつもと違うテンション感で帰ってきてくれたけれど。そうなんです！ 最近、藤澤先生が授業（放送）をやらせていただいてましたけれど！ 今日は！ 2人が帰ってきてくれましたね！

大森：何ですか、そのさっきからのたどたどしさは（笑）！

藤澤：緊張するね？

大森：なんでだよ（笑）！

藤澤：2人が帰ってくると途端に！

若井：え？

藤澤：なんだろうね？

大森：いつも通りやっていいよ、ね？ 若井。

若井：お邪魔します！

藤澤：久々の感じがしてドキドキしちゃって。さあ！ 今夜は、本日（※放送当日）配信リリースしました僕たちの新曲「Brand New」について、久しぶりに3人で授業をお届けしていきますよ！

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　 Mrs. GREEN APPLE
　 　 - Brand New –

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— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 12, 2026

大森：イェーイ！

若井：そうでしょ！

藤澤：ありがとう！

若井：この「Brand New」という楽曲は、今月31日に公開される映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の日本版主題歌となっていますね！

【🕷️NEWS🕷️】

映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の日本版主題歌をMrs. GREEN APPLEが担当します❤️‍🔥

新曲タイトルは『Brand New』🆕
お楽しみに！

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— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 2, 2026

大森・藤澤：うん！

若井：僕たちも『スパイダーマン』、そしてマーベル、大大大大好きなので！ その主題歌を担当するのは本当にとても光栄なことですね！

藤澤：本当にうれしいですね！ 7月10日には「Brand New」が入った『スパイダーマン』の新予告編が公開になっています！ 主演のトム・ホランドさんからのメッセージ動画もね！

【🕷️NEWS🕷️】

Mrs. GREEN APPLEが日本版主題歌を担当する、
映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の
新予告編が公開となりました🎬

新曲『Brand New』が少しだけ聴けちゃいます…✨
配信リリースは7月13日(月)から🎶

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— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 9, 2026

そして我々3人、トム・ホランドさん、ゼンデイヤさん、ジェイコブ・バタロンさんとのスペシャル対談もしたんですよ！ 本当にスペシャルな時間になりました！ 超最高だった。



大森：すごいですよ！

若井・藤澤：うん！

ーー番組では他にも楽曲「Brand New」について語り合う場面もありました。

＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info