Mrs. GREEN APPLE「超最高だった」「本当に光栄」大好きな『スパイダーマン』主題歌、トム・ホランド＆ゼンデイヤと対談実現に歓喜

7月13日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。同日にリリースされた新曲「Brand New」で、7月31日（金）に日米同時公開される、トム・ホランド主演の映画シリーズ『スパイダーマン』の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』主題歌でもある同曲について語り合いました。
藤澤：生徒（リスナー）の皆さんこんばんは！ “今”を学ぶ超現代史の講師！ Mrs. GREEN APPLE キーボードの藤澤涼架と！
大森：大森元貴です。
若井：（元気な声で）若井滉斗です！
藤澤：おお（笑）！ 2人ともいつもと違うテンション感で帰ってきてくれたけれど。そうなんです！ 最近、藤澤先生が授業（放送）をやらせていただいてましたけれど！ 今日は！ 2人が帰ってきてくれましたね！
大森：何ですか、そのさっきからのたどたどしさは（笑）！
藤澤：緊張するね？
大森：なんでだよ（笑）！
藤澤：2人が帰ってくると途端に！
若井：え？
藤澤：なんだろうね？
大森：いつも通りやっていいよ、ね？ 若井。
若井：お邪魔します！
藤澤：久々の感じがしてドキドキしちゃって。さあ！ 今夜は、本日（※放送当日）配信リリースしました僕たちの新曲「Brand New」について、久しぶりに3人で授業をお届けしていきますよ！
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Mrs. GREEN APPLE
- Brand New –
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大森：イェーイ！
若井：そうでしょ！
藤澤：ありがとう！
若井：この「Brand New」という楽曲は、今月31日に公開される映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の日本版主題歌となっていますね！
【🕷️NEWS🕷️】
映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の日本版主題歌をMrs. GREEN APPLEが担当します❤️🔥
新曲タイトルは『Brand New』🆕
お楽しみに！
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大森・藤澤：うん！
若井：僕たちも『スパイダーマン』、そしてマーベル、大大大大好きなので！ その主題歌を担当するのは本当にとても光栄なことですね！
藤澤：本当にうれしいですね！ 7月10日には「Brand New」が入った『スパイダーマン』の新予告編が公開になっています！ 主演のトム・ホランドさんからのメッセージ動画もね！
【🕷️NEWS🕷️】
Mrs. GREEN APPLEが日本版主題歌を担当する、
映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の
新予告編が公開となりました🎬
新曲『Brand New』が少しだけ聴けちゃいます…✨
配信リリースは7月13日(月)から🎶
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そして我々3人、トム・ホランドさん、ゼンデイヤさん、ジェイコブ・バタロンさんとのスペシャル対談もしたんですよ！ 本当にスペシャルな時間になりました！ 超最高だった。
大森：すごいですよ！
若井・藤澤：うん！
ーー番組では他にも楽曲「Brand New」について語り合う場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info