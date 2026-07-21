ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、ワッペンワーク専門店「My fave」と初のコラボレーションとなるアプリ内イベント「Vライバー限定! アナタだけのオリジナルワッペンを! 『マイドールワッペン』 My faveコラボ」を開催している。

「Vライバー限定! アナタだけのオリジナルワッペンを! 『マイドールワッペン』 My faveコラボ」

My fave店内ポスター＆POP掲載権など順位に応じたプライズを贈呈

「Vライバー限定! アナタだけのオリジナルワッペンを! 『マイドールワッペン』 My faveコラボ」は、17LIVEで活動中のVライバーであれば、誰でも参加が可能。アプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計5名のVライバーは、マイワールドワッペン制作・店舗販売権のほか、My fave店内ポスター＆POP掲載権や、渋谷ロングポスターへの掲載権、等身大パネル掲出権など、順位に応じたプライズが贈呈される。さらに、上位入賞のライバーには、オリジナルワッペンの制作権も贈呈される。