有吉弘行「50代、60代は観ない」『有吉の壁』レギュラー放送終了の理由を分析

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。7月のアシスタントはアルコ＆ピースの酒井健太と宮下草薙の草薙航基です。7月19日（日）の放送では、「有吉の壁」（日本テレビ系）のレギュラー放送終了について語る場面がありました。

◆「有吉の壁」壁芸人に感謝

7月15日（水）に放送された「有吉の壁」にて、同番組が9月いっぱいでレギュラー放送を終了することが発表されました。有吉は「もう11年やりましたよ。でも（10月以降は）また特番に戻ります」と説明します。

また、番組初期から出演しているチョコレートプラネットやシソンヌ、パンサー、とにかく明るい安村といった名前を挙げ、「すっかり売れっ子になってしまったけど、まだ残ってくれて……だって、朝4時集合とかだよ（笑）？ 俺でさえ朝6時集合だけど、あいつらは（ネタ準備のために）早く入らないといけないから」と、ハードスケジュールにもかかわらず出演し続ける芸人たちをねぎらいます。

さらに、「俺は何回も言ったんだよ、『もうやめていいんだぞ』って（笑）。でも、眠そうにしながら最後まで付き合ってくれて。すっかり売れっ子になった連中も、ずっとレギュラーで出てくれてありがたかった」と感謝を口にします。

レギュラー放送の終了については、「まあ……十分でしょう！ また特番でやりますけど、むしろ特番でやるくらい（の間隔）がいいかもね。あいつらも（毎週ネタを考えるのは）大変だろうから（笑）」と納得しつつも、「今こういうお笑い番組がなかなか少ないから残念といえば残念」と本音をのぞかせます。

一方、有吉は終了の理由について“視聴者層”を挙げ、「若い人はすごく観ていたんですよ。ただ、50代とか60代はほぼゼロ」と暴露します。これに対し、草薙が「そんなことあるんですか!?」と驚きの声を上げますが、有吉は「キッズや若い人、お子さんがいるお母さんとかも観てくれていて（その世代の視聴率も）良かったんだけど、50代、60代は『有吉の壁』を観ないんだよ。やっぱり、その世代の人たちが観ないと、全体の視聴率が上がっていかない。（テレビを観ている）人数が違うからね」と冷静に分析していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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