一番くじに8月29日、「ポケモンマスターズ EX」の7周年を記念したくじが登場。フィギュアや雑貨など充実のラインアップで、発売前から話題となっています。

一番くじ「ポケモンマスターズ EX 7th Anniversary」

今回の一番くじでは、ハイクオリティフィギュア「MASTERLISE PLUS」シリーズから、「マジコスレッド&リザードン」や「リーリエ(21アニバーサリー)&ルナアーラ」が登場するほか、トートバックやクリアポスターなど、全7等級+ラストワン賞が登場します。

発売日は8月29日なのですが、SNSでは早くも、「えぇぇ〜!!!! レッドとリザードンとか激アツすぎる」「え、こんなの欲しいじゃん!!」「待って、泣きそう、これめっちゃ可愛い」「神すぎて流石にやりますワ～～!!」と話題に。今からワクワクしますね。

価格は1回850円。ラインアップはこちらです!

【A賞】マジコスレッド&リザードン MASTERLISE PLUS

バディーズわざ「リビングレジェンドブラストバーン」をイメージしたポーズが凛々しいマジコスレッドのMASTERLISE PLUSフィギュア(約24cm)と、リザードンのアクリルパネル。一緒に飾ると、全高は大迫力の約28cmに。

一番くじ「ポケモンマスターズ EX 7th Anniversary」マジコスレッド&リザードン MASTERLISE PLUS

【B賞】リーリエ(21アニバーサリー)&ルナアーラ MASTERLISE PLUS

バディーズわざ「眩き願いを映す シャドーレイ」をイメージしたポーズで、ニコッとかわいいリーリエ(21アニバーサリー)のMASTERLISE PLUSフィギュア(約23cm)と、ルナアーラのアクリルパネル。一緒に飾ると、全高は大迫力の約31cmに。

一番くじ「ポケモンマスターズ EX 7th Anniversary」リーリエ(21アニバーサリー)&ルナアーラ MASTERLISE PLUS

【C賞】トートバッグ

表面には特別なメモリアルアート、裏面にはトレーナーのセリフでモンスターボールをデザインしたトートバッグ。サイズは約41cm。

一番くじ「ポケモンマスターズ EX 7th Anniversary」トートバッグ

【D賞】トレーナーズサロン ぬいぐるみ風ミニフィギュア

トレーナーズサロンに登場するぬいぐるみ風の手のひらサイズのミニフィギュア。N・キバナ・マリィの三人(ランダム)がラインアップ。サイズは約7cm。

一番くじ「ポケモンマスターズ EX 7th Anniversary」トレーナーズサロン ぬいぐるみ風ミニフィギュア

【E賞】メモリアルフォト ミニアートボード …選べる全10種(約12㎝)

【F賞】ポケマスアート クリアポスター …選べる全22種(A3)

【G賞】バディーズ ステッカーコレクション …選べる全10種(4枚セット)

ボールチェーン付きでキーホルダーにもなるミニアートボード、ポケマスアートの美麗なイラストを楽しめるクリアポスター、バディーズがデザインされた1種4枚柄のステッカーセット。いずれも好きな柄を選ぶことができるのが嬉しいポイント。

一番くじ「ポケモンマスターズ EX 7th Anniversary」(左から)メモリアルフォト ミニアートボード、ポケマスアート クリアポスター、バディーズ ステッカーコレクション

【ラストワン賞】リーリエ(24アニバーサリー)&ソルガレオ MASTERLISE PLUS

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、バディーズわざ「健気な心を育む サンシャインスマッシャー」をイメージしたポーズで、可愛らしい表情のリーリエ(24アニバーサリー)のフィギュア(約23㎝)と、ソルガレオのアクリルパネルのセット。一緒に飾ると、サイズは全高27㎝に。

一番くじ「ポケモンマスターズ EX 7th Anniversary」リーリエ(24アニバーサリー)&ソルガレオ MASTERLISE PLUS

なお、ダブルチャンスキャンペーンにも、ラストワン賞と同じ「リーリエ(24アニバーサリー)&ソルガレオ MASTERLISE PLUS」が登場します。キャンペーン期間は11月末日まで、当選数は50個。

(C)2019 DeNA Co., Ltd.

(C)2019 Pokémon. (C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.