NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は、今年で30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップキャンペーンを開催する。

ポケモン30周年記念タイアップキャンペーン

同キャンペーンでは、7月1日から全国(東日本・中日本・西日本の3地区)の対象サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)(234箇所)で、オリジナルスタンプラリー、オリジナルフォトパネルの設置、オリジナルグッズの販売等をおこなう。

ポケモン30周年

特にキャンペーンの目玉であるオリジナルスタンプラリーで集めてもらう旅の仲間ポケモン、伝説・幻のポケモンは各SA・PAで全て異なるポケモンとなっている。

なお、「ポケモン」では30周年の特別な1年をより楽しんでもらうために、テーマに沿って様々な企画を展開しており、同キャンペーンは、次のテーマである「でかける」にちなんだ内容となっている。「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」の開催期間は7月1日～9月30日。対象場所は、全国(東日本・中日本・西日本の3地区)の対象SA・PA。

オリジナル スタンプラリー(全234箇所)

「オリジナル スタンプラリー(全234箇所)」では、対象のSA・PAに設置されているポケモンスタンプを集めて応募すると、抽選でポケモン30周年とタイアップした様々なNEXCOオリジナルデザインが施された景品をゲットできる。旅の仲間ポケモン、伝説・幻のポケモンは各SA・PAで全て異なるポケモンとなっている。

オリジナル スタンプラリー(全234箇所)

ポケモンスタンプ6個(はじまりのパートナー1個、旅の仲間ポケモン5個)を集めるとA賞又はB賞に応募できる。さらに、6個のスタンプに加え、伝説・幻のポケモンスタンプ3個を集めるとSP賞に応募できる。応募期間は7月1日～10月9日までで。スタンプラリーのルールや応募方法等の詳細は特設サイトを確認すること。

商品

A賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年シール帳(1,000人)

B賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年ゴールドメダル(1,000人)

SP賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年旅のおでかけセット(250人)

オリジナルフォトパネル(全54箇所)

対象のSA・PAに各地区(東日本・中日本・西日本)でデザインが異なるオリジナルフォトパネルを設置する。フォトパネル設置個所は特設サイトを確認すること。

オリジナルグッズの販売(アクリルスタンド142箇所、アクリルキーホルダー170箇所)

対象のSA・PAにて、キャンペーンを記念したポケモン30周年タイアップオリジナルグッズを販売する。販売アイテムはポケモンとNEXCOのオリジナルデザインが施されたアクリルスタンド(1,850円)、アクリルキーホルダー(1,650円)。

また、中日本・西日本管内の対象SA・PAではアクリルスタンド、アクリルキーホルダーの他にもオリジナルグッズの販売を予定している。詳細は各社のHPを確認すること。

『Pokémon HOME』で記念メダルをプレゼント(全9箇所)

対象のSA・PAにて、スマートフォン版『Pokémon HOME』で記念メダルが受け取れる。各地区(東日本・中日本・西日本)によってデザインが異なり、メダルの中心には受け取るSA・PA名が入る。

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