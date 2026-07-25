暑い季節、なにかと食べたくなる冷たい麺類。豚肉を使った本格的なつけ麺が、火を使わずに作れちゃう……!?

『マ・マー』や『青の洞窟』で人気の日清製粉ウェルナのInstagramによる公式レシピが、注目を浴びています。

1人分で使う基本の材料は、しゃぶしゃぶ用の豚肉100gとゆで卵1個、適量の長ねぎときざみのり。さらに今回はレンジだけで調理が済むよう、『マ･マー レンジで2分 もちもち生パスタ スパゲッティ』1袋が使われています。

まずは深めのボウルで、つけ汁を用意。水200mLにしょうゆ・酒を大さじ1ずつ、和風だしの素(顆粒)・砂糖を小さじ1ずつ、チューブのおろししょうがを小さじ1/2入れて混ぜ合わせます。濃い味付けが好みの人は、塩を加えて調整を。

作ったつけ汁に豚肉を1枚ずつ入れて、600Wの電子レンジで5分加熱。火が通っていない場合は、20秒ずつ追加で熱します。

つけ汁は器に移して、小口切りにした長ネギをトッピング。レンジで『マ･マー レンジで2分 もちもち生パスタ スパゲッティ』を袋の表記通りに加熱して、別の器に盛り付けます。

あとはお好みできざみのりとゆで卵をスパゲッティの上にのせれば、火を一度も使わず、絶品なつけ麺の出来上がり。

休日のお昼ごはんや、作るのが億劫な日の夕食としても活躍しそう……!!