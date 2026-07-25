いきものや歴史、芸術など、まるで図鑑のようなクオリティのシールを展開する「大人の図鑑」ですが、なんとこの秋、「大人の図鑑 くじ」が発売されることになりました!

📢お知らせ

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＼＼「大人の図鑑 くじ」発売決定!//

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A賞には、はにわ・メジェドの ふわふわティッシュケースが登場!

F賞ステッカーセットには、くじ限定描きおろしデザインも収録👀

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📅2026年10月31日(土)より順次発売予定



続報をお楽しみに✨

#大人の図鑑

(@otonano_zukanより引用)

あの「大人の図鑑」のくじが発売されるなんて、面白そうですね。シールデザインをそのままブランケットにしたアイテムや、ファンにはお馴染みのニッチなビジュが気になるアイテムなど、全6等級+ラスト賞が用意されています。

A賞のはにわとメジェドの「ぬいぐるみティッシュケース」は、ティッシュをとるたびに思わず吹き出してしまいそうなビジュアルが特徴的。B賞は、スーパー編・猫の気持ち編・鉱物編のシールをそのまま「ブランケット」に。また、C賞の「ゆのみ」では、古代エジプト編・恐竜編・天体編が用意されていて、じっくり眺めたくなっちゃうデザインに。

そして、最後の一つを購入するともらえるラスト賞には、大人の図鑑そのものの「ビッグクッション」(約H900×W450×D150㎜)が。どれが当たってもワクワクするラインナップとなっています。

発売は10月31日とまだまだ先なのですが、SNSでは早くも、「メジェドだぁぁぁぁあ!」「かわいいwwwww」「はにわのティシュケース欲しい」「古代エジプト編が ぜんぶ欲しい」「なんかやばいのきた笑 え、どこで引けるんだろうww」「気になる〜気になる〜」と大盛り上がり。ファンならずとも、気になる賞品がいっぱいです!

1回880円。気になる方は、チェックしてみてくださいね。