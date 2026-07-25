今年40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」シリーズ。これを記念して8月1日、「ふくびき所」が登場することになりました! これまでのシリーズを振り返る景品が盛りだくさんなんです!

「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年を記念した今回の「ふくびき所」では、歴代勇者のフィギュアやナンバリングタイトルのアートなど、全7等級+さいごの一枚で賞が用意されており、SNSでは「うわぁーーー!!! 欲しい物しかない!!」「えっ、めっちゃ豪華じゃん!!」「勇者たちのフィギュア欲しいぃ!」「メタリック竜王欲しすぎる」「全部当たりなのでは…!?」と早くも話題になっています。

1回790円で、8月1日より順次、全国のローソン、書店、ホビーショップ、スクウェア・エニックスオフィシャルサイトストア各店に登場。気になるラインナップはこちらです!

【A賞】冒険の書ステーショナリーセット

冒険の書をイメージしたB6ノートと、ロトの剣、天空の剣の形状をイメージしたボールペンのセット。

【B賞】タイトルロゴライト

『ドラゴンクエスト』ロゴをモチーフにしたロゴ型ライト。約25cm。

【C賞】サウンドブロック

ドアなどに仕掛けて、開閉に合わせて、それぞれ「階段」「ルーラ」「旅の扉」音楽を鳴らすことができるんです。約6cm。

【D賞】アクリルパネル

『ドラゴンクエスト』歴代ナンバリングタイトルのロゴとアートがデザインされたアクリルパネル。全11種で、サイズは平均約7cm。

【E賞】アクリルチャーム

ドラゴンクエストの世界に登場するさまざまなモチーフをデザインしたチャーム。全8種で、サイズは約5cm。

【F賞】デフォルメフィギュアVol.1

歴代ナンバリングタイトル勇者のデフォルメフィギュアとスライムのフィギュアのセット。Vol.1は『I』～『VI』までの勇者がラインナップされています。サイズは約5.5cm。

【G賞】デフォルメフィギュアVol.2

Vol.2は『VII』～『XI』までの勇者がラインナップされています。サイズは約5.5cm。

【さいごの一枚で賞】40thロゴプレート

最後のくじを引くともらえる「さいごの一枚で賞」では、ドラゴンクエスト40thロゴをモチーフにしたガラスプレートが用意されています。サイズは約20cm。

【アペンドチャンス】メタリックモンスターズりゅうおう

持ち帰り用半券に記載されている番号で応募できる抽選キャンペーン「アペンドチャンス」では、「メタリックモンスターズりゅうおう」がふくびき所スペシャルカラーで登場。キャンペーン期間は9月末日までとなっており、当選数は40個。

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