指だけでなく、リップにもシンデレラフィットすると話題になったカプセルトイ「サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション」の第2弾が、8月に登場。今回は、男の子たちを集めた「はぴだんぶい」がラインナップされているんです!

新作ガチャ「サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション2」

こちらが、新作ガチャ「サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション2」です。クリア素材にオーロラ塗装を施した、サンリオキャラクターズのフェイス型ファッションリングなのですが、夏色のキャラクターズがキラキラと光を反射して、とってもキレイですよね。

今回登場するキャラクターは、「はぴだんぶい」から「ポチャッコ」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」の男の子たち。それぞれ、透明素材で涼しげなクリアver.と、光の反射で表情が変わるオーロラクリアver.の2種類の、全10種類がラインナップされています。

SNSで紹介されると、「なんこれwww くっそかわいいwwwwww」「オーロラけろっぴキュート」「キラキラペックルほしいいい!」「はぴだんぶいだから全部当たり」「婚約指はこちらのポチャッコで」と話題に。

本体サイズは約3.5cmで、1回300円です。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!

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