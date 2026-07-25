メガシンカした4体のポケモンが、新しいぬいぐるみになって登場。なかでも、“人間らしくなってきた”というメガスターミーが「気になる～」という人が続出。SNSでも注目を集めています!

本日7月16日(木)から、メガシンカしたポケモンたちの新しいぬいぐるみが、ポケモンセンターオンラインに登場!

メガスターミー・メガルカリオZ・メガゲッコウガ・メガゼラオラがラインナップ!

巨大手裏剣に逆さまに貼りつくすがたが特徴のメガゲッコウガは、ループ紐付きだよ。

(@Pokemon_cojpより引用)

メガシンカしたポケモンたちの新しいぬいぐるみ

こちらが、メガシンカしたポケモンたちの新しいぬいぐるみです。ラインナップは、逆さ吊り状態の「メガゲッコウガ」(5,500円)、人間らしくなってきた「メガスターミー」(5,500円)、波動を全身にまとった「メガルカリオZ」(6,050円)、最強クラスの電気ポケモン「メガゼラオラ」(6,050円)の4体。どの子もカッコいい!と思いきや、メガスターミーだけなんか可愛いですね(笑)。

このニュースに、SNSでは「ゲッコウガ…吊るせる? めっちゃいいなw」「どれもクオリティ高くて全部集めたくなりますね!」「コレクション欲が止まらない」「神すぎる」と話題に。また、ヒトデマンから徐々に人間に近づきつつあるメガスターミーの姿に、「このスターミーお腹ぽっこりしてるみたいで可愛い。もう人間だこれ」「妙だな…メガスターミーがいちばん可愛く見える」「え、生きてる♡」「実は一番怖いメガシンカかも」などなど、多くのコメントが寄せられ、ファンを中心に盛り上がりを見せています。

それぞれの個性が光るぬいぐるみ。販売は、ポケモンセンター店頭およびポケモンセンターオンラインです。なお、一部商品は品切れの場合もあるので、公式サイトをチェックしてくださいね。