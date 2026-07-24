プレックスは、『機動戦士ガンダム』より「ガンダムレトロソフビコレクション RX-78-2 ガンダム」(18,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。

「ガンダム」をレトロ風のソフビとしてアプローチしたソフビフィギュアで、昭和期に発売されたソフビの“スタンダード”として知られる約250mmで展開される。

白を基調としたおなじみの彩色の「ガンダムレトロソフビコレクション RX-78-2 ガンダム」とミリタリーテイストが魅力の「ガンダムレトロソフビコレクション RX-78-2 ガンダム(リアルタイプカラー)」の2タイプがラインナップ。

さまざまな世代から支持されるロボットアニメ「ガンダムシリーズ」の新たなソフビを展開する、ソフビシリーズ「ガンダムレトロソフビコレクション」。近年、世界的に高まりを見せるレトロソフビカルチャー。昭和の玩具を彷彿とさせる大胆な彩色やどこか温かみのあるデフォルメのソフビは、日本国内のみならず海外にもファンが多く存在する。

プレックスでは、そうしたレトロソフビならではの魅力を「ガンダムシリーズ」に落とし込み、昭和の玩具店に並んでいたかのような懐かしさと、現代的なアレンジを融合した新たなソフビシリーズとして商品化する。







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