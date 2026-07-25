サンキューマートにこのほど、サンリオキャラクターズの新作グッズが多数登場。その数なんと、全78アイテムの超ボリュームラインナップ。赤ずきんのマイメロをはじめ、レトロかわいいデザインがSNSで話題となっています。
『#サンリオキャラクターズ』の
レトロかわいい新商品が登場するよ🎶🎁
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懐かしさ×かわいさの最強コンビで
毎日がちょっと楽しくなる予感…💖
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もちろん全部390円(税込429円)だよ🍓⸝⸝˚₊
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🌷WEB先行予約:7/22(水)12:00～
🌷店頭販売:8月中旬～入荷順次
https://thankyoumart.jp/collections/sanrio-retro
(@thankyoumartより引用)
今回発売されるグッズは、「ハローキティ」「ポチャッコ」「マイメロディ」「バッドばつ丸」「ポムポムプリン」「けろけろけろっぴ」がデザインされた鏡やポーチ、キーホルダー、ペンケースなど全78アイテム。ALL390円(税込429円) という手に取りやすさも魅力で、推しキャラを“まとめ買い”したくなるラインナップとなっています。
ちなみに、キャラクターごとにグッズを集めてみると、こんな感じ。
SNSで紹介されると、「うわー!! 最高最高最高!!」「わたしのだいすきなレトロサンリオだっっ」「ぽむけろ揃ってる〜」「可愛い～～～!!!!ばつ丸くんのやつ全部欲しい」「推しメン揃ってて嬉しい」と、歓喜の声が続出。また、懐かしの赤ずきんの登場に、「この時のマイメロが1番可愛くて好き」「マイメロはやっぱり赤が最高なの」「赤メロは激アツすぎる〜〜♡♡♡」というコメントも多数寄せられています。
店頭販売は8月中旬～となっているのですが、7月22日12時より、WEB先行予約がスタート。確実にゲットしたい方は、早めにチェックした方がいいかもしれませんね。
『#サンリオキャラクターズ』の— サンキューマート(公式) (@thankyoumart) July 21, 2026
レトロかわいい新商品が登場するよ🎶🎁
懐かしさ×かわいさの最強コンビで
毎日がちょっと楽しくなる予感…💖
もちろん全部390円(税込429円)だよ🍓⸝⸝˚₊
🌷WEB先行予約：7/22(水)12:00～
🌷店頭販売：8月中旬～入荷順次https://t.co/VrPeoCFKP6 pic.twitter.com/FHrf3mNpfL