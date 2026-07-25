サンキューマートにこのほど、サンリオキャラクターズの新作グッズが多数登場。その数なんと、全78アイテムの超ボリュームラインナップ。赤ずきんのマイメロをはじめ、レトロかわいいデザインがSNSで話題となっています。

『#サンリオキャラクターズ』の

レトロかわいい新商品が登場するよ🎶🎁

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懐かしさ×かわいさの最強コンビで

毎日がちょっと楽しくなる予感…💖

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もちろん全部390円(税込429円)だよ🍓⸝⸝˚₊

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🌷WEB先行予約:7/22(水)12:00～

🌷店頭販売:8月中旬～入荷順次

https://thankyoumart.jp/collections/sanrio-retro

(@thankyoumartより引用)

今回発売されるグッズは、「ハローキティ」「ポチャッコ」「マイメロディ」「バッドばつ丸」「ポムポムプリン」「けろけろけろっぴ」がデザインされた鏡やポーチ、キーホルダー、ペンケースなど全78アイテム。ALL390円(税込429円) という手に取りやすさも魅力で、推しキャラを“まとめ買い”したくなるラインナップとなっています。

ちなみに、キャラクターごとにグッズを集めてみると、こんな感じ。

SNSで紹介されると、「うわー!! 最高最高最高!!」「わたしのだいすきなレトロサンリオだっっ」「ぽむけろ揃ってる〜」「可愛い～～～!!!!ばつ丸くんのやつ全部欲しい」「推しメン揃ってて嬉しい」と、歓喜の声が続出。また、懐かしの赤ずきんの登場に、「この時のマイメロが1番可愛くて好き」「マイメロはやっぱり赤が最高なの」「赤メロは激アツすぎる〜〜♡♡♡」というコメントも多数寄せられています。

店頭販売は8月中旬～となっているのですが、7月22日12時より、WEB先行予約がスタート。確実にゲットしたい方は、早めにチェックした方がいいかもしれませんね。