リーメントから11月、どう森の住人たちが暮らすお部屋のフィギュアが登場。第2弾となる今回も、個性的でおしゃれなお部屋ばかりなんです!

★画像初公開★

【どうぶつの森 ハッピールーム2】

あつめてたのしいどうぶつの森のお部屋フィギュアに第2弾が登場!

11月発売予定。全6種。1650円(税抜価格1500円)。

(@rement_officialより引用)

今回のお部屋は、「たぬきち」の不動産屋、「フータ」の博物館、「きぬよ」の仕立て屋、「よしの」の和室、「ちゃちゃまる」の牧場風、「リリアン」のアイドル系の全6種。どれも住人の趣味が反映された素敵なお部屋ですよね。

発売は11月とまだまだ先なのですが、「第二弾きた!」「こ、これはいくらなんでも、、、 かわいすぎやしませんか?笑」「よしのちゃんの和室、最高!!!」「めちゃほしい!!かざりたーーぃ!!」「全部当たりですわね」と早くも話題に。

価格は1,650円。気になる方はチェックしてみてくださいね。