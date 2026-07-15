リーメントから11月、どう森の住人たちが暮らすお部屋のフィギュアが登場。第2弾となる今回も、個性的でおしゃれなお部屋ばかりなんです!
★画像初公開★
【どうぶつの森 ハッピールーム2】
あつめてたのしいどうぶつの森のお部屋フィギュアに第2弾が登場!
11月発売予定。全6種。1650円(税抜価格1500円)。
(@rement_officialより引用)
今回のお部屋は、「たぬきち」の不動産屋、「フータ」の博物館、「きぬよ」の仕立て屋、「よしの」の和室、「ちゃちゃまる」の牧場風、「リリアン」のアイドル系の全6種。どれも住人の趣味が反映された素敵なお部屋ですよね。
発売は11月とまだまだ先なのですが、「第二弾きた!」「こ、これはいくらなんでも、、、 かわいすぎやしませんか?笑」「よしのちゃんの和室、最高!!!」「めちゃほしい!!かざりたーーぃ!!」「全部当たりですわね」と早くも話題に。
価格は1,650円。気になる方はチェックしてみてくださいね。
★画像初公開★— 株式会社リーメント公式 (@rement_official) July 9, 2026
【どうぶつの森 ハッピールーム2】
あつめてたのしいどうぶつの森のお部屋フィギュアに第2弾が登場！
11月発売予定。全6種。1650円（税抜価格1500円）。#どうぶつの森 #AnimalCrossing #リーメント #ルーム pic.twitter.com/u340SOyoIP