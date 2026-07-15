BANDAI SPIRITから7月25日、いよいよ「一番くじ フィンセント・ファン・ゴッホ」が登場。全ラインナップも公開され、待ちきれないファンから期待の声が続々と寄せられています。

今回の一番くじは、今もなお世界中の人々を魅了し続けるオランダの画家「フィンセント・ファン・ゴッホ」。彼の名作『星月夜』『ひまわり』『糸杉』などをモチーフにしたジオラマフィギュアやクッションなど、全9等級+ラストワン賞が登場します。

全ラインナップが公開されると、SNSでは「お気に入りに登録して、ずっと情報待ってました! 楽しみーーー」「めっちゃ良い〜月のお皿ほしい」「このペン立て半端なく良い!!!!」「まさかのご本人のちょこのっこwww」「これは買わなきゃでしょおおおお!!!」などなど、期待と歓喜の声が続々と。たくさんゲットしてディスプレイすれば、おうちの一角が小さな美術館になりそう。これはワクワクしますね。

1回800円で、7月25日より順次、ミニストップ他コンビニエンスストア、書店、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで発売されます。気になるラインナップはこちら!

【A賞】星月夜ジオラマフィギュア

名作「星月夜」を立体化。サイズは約16.5cm、穴の直径は約13mm。

【B賞】植物のクッション

ゴッホの作品を象徴する「ひまわり」と「糸杉」をモチーフにしたクッション。約35cm。

【C賞】三日月のプレート

「星月夜」の中で輝く三日月をプレートに。約17.5cm。

【D賞】ちょこのっこ ゴッホ

ゴッホが数多く残した自画像を元に、ちょこのっこ化。サイズは約4cmで、全4種ランダム。

一番くじ「フィンセント・ファン・ゴッホ」ちょこのっこ ゴッホ

【E賞】筆跡の小皿

半立体的で力強い筆跡を凹凸のある小皿(約8cm)に。醤油を注げば、筆跡とともに「星月夜」「ひまわり」のモチーフが浮かび上がります。全4種ランダム。

【F賞】スケッチトートバッグ

ひまわり、ウマ、椅子など、ゴッホの作品に数多く登場するモチーフをA5サイズのトートバッグに。全3種から選ぶことができます。

【G賞】アクリッツ ゴッホ

手前のモチーフと背面の両面印刷で立体感を出したアクリッツ。サイズは約6.5cmで、全5種から選択可。

一番くじ「フィンセント・ファン・ゴッホ」アクリッツ ゴッホ

【H賞】カップめんウエイトコースター

カップめんのフタの上に置いても、コースターとしても使える便利アイテム。約10㎝で、人気作品を中心に全7種(選べる)をラインナップ。

【I賞】ステーショナリーアソート

ブックカバー(約28cm、5枚セット)、ノート(B6)、ステッカー(約5～8cm、5枚セット)。全5種から選ぶことができます。

【ラストワン賞】星月夜ジオラマフィギュア～ダークver.～

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、A賞の「星月夜ジオラマフィギュア」のダークver.が登場。星や月が暗闇でぼんやり光る蓄光バージョンとなっています。

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、ラストワン賞の「星月夜ジオラマフィギュア～ダークver.～」が用意されています。キャンペーン期間は10月末日まで、当選数は30個。