コメダ珈琲店ファン必見の食玩が登場します。バンダイから発売される「コメダ珈琲店 マスコット＆シロノワール風味チョコボーロ」は、コメダ珈琲店の人気メニューをリアルに再現したミニチュアマスコットと、お菓子がセットになったコレクションアイテムです。

コメダの人気メニューを可愛く再現

本商品には、ボールチェーン付きのミニチュアマスコットが全8種類ラインアップされています。コメダ珈琲店でおなじみのメニューやキャラクターが精巧に再現されており、バッグやポーチに付けて楽しむことができます。

ラインアップは以下の全8種です。

コメダブレンド

シロノワール

プレミアムコーヒー Sophia

クリームソーダ

モーニング

カフェオーレ

カツパン

コメダンディ

マスコットには一部クリア成形やメッキ加工が使用されており、実際のメニューの質感や魅力を細部まで表現しています。

さらに、お菓子として「シロノワール風味」のホワイトチョコボーロが付属。コメダ珈琲店を代表する人気スイーツ「シロノワール」の味わいをイメージした特別仕様となっています。

コメダファンの心に突き刺さる食玩登場に、「シロノワール味気になる」「か...かわいい」「どれも欲しい！！」「あの人！コメダンディというのですね」と多くの反響が。

発売は7月27日。価格は385円です。