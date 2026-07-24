回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月24日より、スイーツブランド“ごちCAFE”の大人気スイーツ『プレミアムプリン』を店内飲食対象、アプリ会員限定で25%OFFにて販売している。

毎月25日を「プリンの日」。今回は、7月24日～26日までの3日間限定で、かっぱ寿司のスイーツブランド「ごちCAFE」で不動の人気を誇る『プレミアムプリン』を、通常340円～のところ、アプリ会員限定で店内飲食時に25%OFFの255円～にて提供する。なお、税込1,000円以上の会計時に、レジにて対象商品のアプリクーポンを提示する必要がある。

また、『お持ち帰り用プレミアムプリン』を購入すると、お得に利用することができる「お持ち帰り用プレミアムプリン スタンプカード」が配布され、1個購入するごとにスタンプ1個が進呈される。スタンプを6個集めると、『お持ち帰り用プレミアムプリン』1個がもらえるという。スタンプの付与および特典の引換は9月2日まで。

さらに7月24日～26日中に、対象店舗での店内飲食にて『プレミアムプリン』を注文すると、容器の下に「あたり」または「はずれ」と書かれた「ニコニコ プリンくじ」が付いてくる。「あたり」が出れば、「プレミアムプリン1個引換券」1枚をもらうことができる。引換券の有効期限は8月31日まで。