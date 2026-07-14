回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」はこのほど、アサヒビールが展開する「“キンキンDRY”ください!キャンペーン」に参画。7月13日より、夏の人気商品とともにキンキンに冷えた「アサヒスーパードライ」の提供を開始している。

アサヒビールが展開する「“キンキンDRY”ください!キャンペーン」は、キンキンに冷えた「アサヒスーパードライ」の“辛口のうまさ”をより多くの人に届けることを目的に企画されたもの。

「かっぱ寿司」店舗では、7月13日～8月31日の期間中、キンキンに冷えた「アサヒスーパードライ」がメニューに登場。さらに、本キャンペーンの展開にあわせて、「“キンキンDRY”を撮影して応募!写真送信キャンペーン」も開催されている。

まずは、かっぱ寿司の店舗で提供されるキンキンに冷えた「アサヒスーパードライ」を撮影。店内販促物に掲載された二次元コード等からキャンペーンサイトにアクセスし、撮影した写真を送信すると応募は完了。抽選で、A賞「キンキンタンブラー 1個(360ml)」(1,000名)、B賞「デジタルポイント 5,000ポイント」(100名)、C賞「「アサヒスーパードライ」1ケース(缶350ml×24本)」(100名)が、計1,200名に当たる。