回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月16日～20日までの5日間、お得なセットメニューや優待割引券が当たる「夏本番!ワクワクキャンペーン」を開催する。

5日間限定のお得なセットメニューが登場

期間中は、子どもから大人まで楽しめる人気商品を組み合わせたセットメニューが、通常よりも20円～50円お得な特別価格で登場する※店内飲食限定。

ラインアップは、以下の通り。

・単品注文より20円おトクな「“北欧サーモンいくら”ロール寿司&3種のサーモン食べ比べ」(680円～)

・単品注文より50円おトクな「贅沢9種の海鮮丼&あおさの味噌汁セット」(1,200円～)

・単品注文より40円おトクな「ごちそうフェアプレート&茶碗蒸しセット」(1,030円～)

・単品注文より20円おトクな「ミニアサイーボウル&しっとりクリームケーキセット」(530円～)の全4種

※販売期間は7月16日～20日。

抽選で20名に1万円分の優待割引券をプレゼント

また、店内飲食(食べ放題含む)およびお持ち帰りを対象としたレシート応募キャンペーンも開催される。キャンペーン期間中に、1会計につき税込3,000円利用するごとに1口応募(最大10口)することができ、抽選で最大20名に、かっぱ寿司で利用できる優待割引券1万円分がプレゼントされる。なお、デリバリーは対象外。応募期間は7月16日10時半(予定)～21日まで。