回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月23日より、「本格ラーメンシリーズ」第36弾として、鶏の旨みを極めた人気ラーメン店「銀座 篝(かがり)」監修の『濃厚鶏白湯ラーメン』シリーズを、かっぱ寿司全店で販売する。

かっぱ寿司「銀座篝 監修 濃厚鶏白湯ラーメン」(490円)

「銀座 篝(かがり)」は、2013年の創業以来、革新的な一杯で鶏白湯ブームを牽引してきた名店。本店ではトリュフを合わせた贅沢な一杯が、3,000円台にのぼることもある。そんな名店の味が、「かっぱ寿司」全店にて490円から味わうことができる。

「本格ラーメンシリーズ」第36弾となる今回は、「銀座 篝」の看板メニューである鶏白湯ラーメンを再現した「銀座篝 監修 濃厚鶏白湯ラーメン」(490円)が登場。鶏骨・鶏肉から丁寧に炊き出したスープに鶏油を重ね、生クリームとざらめでコクとやさしい甘みを添えた、濃厚でありながら後味はすっきりと澄んだ一杯に仕上げられている。

また、彩り豊かな野菜をイメージし、店内で素揚げしたかぼちゃ・赤ピーマンに、ブロッコリー・青ねぎをトッピング。濃厚なスープが、かっぱ寿司オリジナルの細麺によく絡んだ1杯となっている。

かっぱ寿司「銀座篝 監修 濃厚鶏白湯ラーメン ～蒸し鶏と銀座篝特製えび醤のせ～」(540円)

また、「銀座 篝」特製のえび醤をトッピングした「銀座篝 監修 濃厚鶏白湯ラーメン ～蒸し鶏と銀座篝特製えび醤のせ～」(540円)も登場。乾燥海老頭やホタテ貝柱などをふんだんに使ったXO醤風の調味料で、強い海老の風味とザクザクとした食感が特徴。少しずつ溶かしながらいただけば、濃厚な鶏白湯に海老の旨みと香ばしさが加わり、味の変化を楽しむことができる。

かっぱ寿司「銀座篝 監修 濃厚鶏白湯ラーメン ～蒸し鶏のせ～」(540円)

さらに、しっとりとした蒸し鶏がトッピングされた「銀座篝 監修 濃厚鶏白湯ラーメン ～蒸し鶏のせ～」(540円)もラインアップ。手作業でほぐした大きめの蒸し鶏は、真空包装をしてから加熱することで、よりしっとりとした食感に。細麺との相性もよく、より満足感のある仕立てとなっている。

また、スープを最後の一滴まで楽しむことのできる“こだわりのサイドメニュー”として、「追いシャリ ～銀座篝特製えび醤のせ～」(160円)もラインアップ。残った鶏白湯スープに加えてかき混ぜれば、海老の風味と旨みが広がる「雑炊風」に。さらに、そのまま食べても、ラーメンに追いトッピングしてもいい「追いベジタブル ～銀座篝特製えび醤のせ～」(160円) も用意されている。

いずれも、販売期間は7月23日～9月9日。