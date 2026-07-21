回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月23日より、映画『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』とのコラボレーションキャンペーンを全国の店舗で開催する。

本キャンペーンは、かっぱ寿司で税込3,500円以上の飲食(食べ放題を含む店内飲食、お持ち帰り対象)を利用の上、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示すると、7月31日公開の映画『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』のオリジナルステッカーがプレゼントされるというもの。

ステッカーは5種類用意されており、税込3,500円の利用毎に1枚プレゼントされる。なお、数には限りがあるため、なくなり次第終了となる。キャンペーン期間は7月23日～8月16日。

また、キャンペーン期間中、日本語吹き替え版ピーター・パーカー役の榎木淳弥さんによる録り下ろしオリジナルアナウンスや、注文用タッチパネルにもスパイダーマンが登場。さらに、店内の席に設置されたPOPのQRコードから、デジタルフォトフレームおよびオリジナル壁紙をダウンロードすることができるほか、スペシャルコラボ対象店舗では、オリジナルスタンディや店舗装飾が展開されるなど、五感で映画の世界観を味わえる仕掛けが多数用意されている。

なお、SNSでは、かっぱ寿司公式X(@kappasushi_jp)と映画『スパイダーマン』シリーズ公式X(@SpidermanMovieJ)をフォローの上、自身の新たなチャレンジを「#ブランドニューチャレンジ」をつけて投稿すると、抽選で30名にオリジナルグッズが当たる。