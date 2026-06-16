7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。関連グッズの発売が続々と発表されていますが、このたび、POP UP STOREの開催が発表されました。
開催場所・日程
7月10日～開始
- イオンモール新潟亀田インター（1F スカイコート）：2026年7月10日(金)～7月20日(月祝)
- イオンモール倉敷（2F サウスコート）：2026年7月10日(金)～7月20日(月祝)
- イオンモール日吉津（1F ビレッジコート）：2026年7月10日(金)～7月20日(月祝)
- イオンモール橿原（3F ライトオン前）：2026年7月10日(金)～7月27日(月)
- 華山1914文創園區 藝術西街：2026年7月10日(金)～8月30日(日)
- スパリゾート ハワイアンズ（特設会場）：2026年7月17日(金)～9月6日(日)
7月24日～開始
- イオンレイクタウンkaze（3階 イオンホール）：2026年7月24日(金)～8月17日(月)
- イオンモール須坂（3F イオンホール）：2026年7月24日(金)～8月3日(月)
- イオンモール福岡（1F 無印良品前）：2026年7月24日(金)～8月3日(月)
7月31日～開始
- イオンモール大高（1F ブルーコート）：2026年7月31日(金)～8月17日(月)
2026年8月7日～開始
- イオンモール各務原インター（1F センターコート）：2026年8月7日(金)～8月17日(月)
- イオンモール宮崎（1F スペースコート）：2026年8月7日(金)～8月23日(日)
8月21日～開始
- イオンモール広島府中（1F マシュパンギャラリー）：2026年8月21日(金)～9月6日(日)
- イオンモールKYOTO（Sakura館1階 センターコート）：2026年8月21日(金)～9月6日(日)
- イオンモール甲府昭和（1F ほたる広場）：2026年8月21日(金)～9月6日(日)
8月28日～開始
- イオンモール新利府 南館（1F ライブスクエア）：2026年8月28日(金)～9月6日(日)
購入特典
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE」では、一部店舗で購入金額に応じて限定ノベルティを配布します。
特典1：おかおバッジ（全4種）
- 税込8,800円以上購入で1個プレゼント
- 全4種からランダム配布
- 1会計につき1個
- 7月10日(金)より配布開始
【配布店舗】
- 映画ちいかわ POP UP STORE（各会場）
- ちいかわらんど（15店舗）
- キデイランド大阪梅田店 POP UP SHOP1
- ちいかわマーケット（オンラインストア）
- CHIIKAWA SHOP in TAIPEI
特典2：トレーディングカード（全6種）
- 税込2,200円ごとに1枚プレゼント
- 全6種からランダム配布
- 購入金額に応じて複数入手可能
- 7月10日(金)より配布開始
【配布店舗】
- 映画ちいかわ POP UP STORE（各会場）
- ちいかわらんど（15店舗）
- キデイランド大阪梅田店 POP UP SHOP1
- CHIIKAWA SHOP in TAIPEI
＼映画ちいかわPOP UP STORE／— ちいかわグッズ公式 (@chiikawa_kouhou) June 15, 2026
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつPOP UP STORE』の開催が決定しました🏝️✨
🌺開催期間
7月10日(金)より順次
🔍会場の詳細はこちら
https://t.co/jMkzIvDnZv#映画ちいかわ pic.twitter.com/ffk8yPFZln