7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。関連グッズの発売が続々と発表されていますが、このたび、POP UP STOREの開催が発表されました。

開催場所・日程

7月10日～開始

  • イオンモール新潟亀田インター（1F スカイコート）：2026年7月10日(金)～7月20日(月祝)
  • イオンモール倉敷（2F サウスコート）：2026年7月10日(金)～7月20日(月祝)
  • イオンモール日吉津（1F ビレッジコート）：2026年7月10日(金)～7月20日(月祝)
  • イオンモール橿原（3F ライトオン前）：2026年7月10日(金)～7月27日(月)
  • 華山1914文創園區 藝術西街：2026年7月10日(金)～8月30日(日)
  • スパリゾート ハワイアンズ（特設会場）：2026年7月17日(金)～9月6日(日)

7月24日～開始

  • イオンレイクタウンkaze（3階 イオンホール）：2026年7月24日(金)～8月17日(月)
  • イオンモール須坂（3F イオンホール）：2026年7月24日(金)～8月3日(月)
  • イオンモール福岡（1F 無印良品前）：2026年7月24日(金)～8月3日(月)

7月31日～開始

  • イオンモール大高（1F ブルーコート）：2026年7月31日(金)～8月17日(月)

2026年8月7日～開始

  • イオンモール各務原インター（1F センターコート）：2026年8月7日(金)～8月17日(月)
  • イオンモール宮崎（1F スペースコート）：2026年8月7日(金)～8月23日(日)

8月21日～開始

  • イオンモール広島府中（1F マシュパンギャラリー）：2026年8月21日(金)～9月6日(日)
  • イオンモールKYOTO（Sakura館1階 センターコート）：2026年8月21日(金)～9月6日(日)
  • イオンモール甲府昭和（1F ほたる広場）：2026年8月21日(金)～9月6日(日)

8月28日～開始

  • イオンモール新利府 南館（1F ライブスクエア）：2026年8月28日(金)～9月6日(日)

購入特典

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE」では、一部店舗で購入金額に応じて限定ノベルティを配布します。

特典1：おかおバッジ（全4種）

  • 税込8,800円以上購入で1個プレゼント
  • 全4種からランダム配布
  • 1会計につき1個
  • 7月10日(金)より配布開始

【配布店舗】

  • 映画ちいかわ POP UP STORE（各会場）
  • ちいかわらんど（15店舗）
  • キデイランド大阪梅田店 POP UP SHOP1
  • ちいかわマーケット（オンラインストア）
  • CHIIKAWA SHOP in TAIPEI

特典2：トレーディングカード（全6種）

  • 税込2,200円ごとに1枚プレゼント
  • 全6種からランダム配布
  • 購入金額に応じて複数入手可能
  • 7月10日(金)より配布開始

【配布店舗】

  • 映画ちいかわ POP UP STORE（各会場）
  • ちいかわらんど（15店舗）
  • キデイランド大阪梅田店 POP UP SHOP1
  • CHIIKAWA SHOP in TAIPEI