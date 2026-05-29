2026年夏、香港の九龍半島南端にある商業地区「尖沙咀(チムサーチョイ)」にて、ちいかわの大型特別展「CHIIKAWA ARTIVERSE」が開催されることが発表されました。海辺に登場する巨大メリーゴーランドや130点以上の複製原画展示など、ちいかわが香港の街を彩ります!

＼『CHIIKAWA ARTIVERSE』開催決定🎉/

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香港 尖沙咀にて

ちいかわの大型特別展『CHIIKAWA ARTIVERSE』の開催が決定しました🎶

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世界初!ちいかわの巨大メリーゴーランドが

ヴィクトリア・ハーバーの海辺に登場🎠✨

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他にも、130点以上の貴重な複製原画の展示や

光と音楽が融合した「インスタレーション・ユニバース」など

「ちいかわ」の無限の広がりを見せる世界観を

壮大な宇宙空間に見立てた様々な展示が会場を彩ります🌟

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『CHIIKAWA ARTIVERSE』特別展

会場💫

香港 尖沙咀(チムサーチョイ)

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開催期間💫

2026年8月1日(金)〜9月6日(日)

(@chiikawa_kouhouより引用)

香港 尖沙咀「CHIIKAWA ARTIVERSE」

今回の「CHIIKAWA ARTIVERSE」は、ちいかわの世界観を“壮大な宇宙空間”として再構築した特別展。中でも、ヴィクトリア・ハーバーの海辺に登場するちいかわの巨大メリーゴーランドは必見。ここでしか見ることのできないフォトジェニックな空間は、ファンなら絶対に見逃せません!

香港 尖沙咀「CHIIKAWA ARTIVERSE」

また、会場内では、130点以上の複製原画の展示や光と音楽が融合した「インスタレーション・ユニバース」など、没入型の展示も用意されているのだとか。

このニュースに、ちいかわファンからは「あぁぁぁ!!めっちゃかわいい!」「メリーゴーランド???!!(3度見) いいなあ⋯」「可愛すぎる!行きたい乗りたい観たい買いたいなぜ香港なんだ〜(泣)」「やばい可愛すぎる今すぐ香港行きたい」「ちいかわ人気は国境を超える」「夢の国過ぎて滅」と歓喜の声が続々。

また、香港開催を羨むファンも多く、「日本でもやってくれよう…」「なんで香港なんだよw」「ちいかわパークにも作って欲しい」という声も寄せられています。開催期間は8月1日〜9月6日。日本のほとんどの学校で夏休み期間にあたるため、思い切って、家族で香港旅行に出かけるのもありかも⁉

なお、チケットは、6月11日15時より「Klook」にて先行販売開始。イベントの詳細は、AllRightsReserved公式Instagram(@ARR.AllRightsReserved)にて順次発表されるとのこと。続報やチケット情報をチェックしつつ、開催を楽しみに待ちたいですね。