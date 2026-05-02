5月1日は、イラストレーター・ナガノ氏による大人気マンガ「ちいかわ」のちいかわとハチワレの誕生日。同日、ちいかわ公式X(@ngnchiikawa)に投稿された漫画が話題になり、24万いいね(5月2日時点)と大きな話題になっています。

お誕生日らしく、とんがり帽子をかぶったちいかわとハチワレですが、いつもと違う様子。普段は真っ白なちいかわには茶色の模様が、ハチワレは猫のようなひげや肉球が。「辿った? ルーツ!!」とハチワレが話しているように、ちいかわのルーツは様々なハムスターやねずみ……? キンクマハムスターやロボロフスキーハムスターなど、さまざまなルーツを辿った姿のちいかわが登場します。

この漫画には、「ちいかわ・ハチワレHAPPY BIRTHDAY!」「ちいかわちゃん ハチワレちゃん 誕生日おめでとう」と誕生日を祝う声や、「なんてこった…うちの子もちいかわの可能性を秘めているのか…!(ハムスター)」「えっ!? ちぃちゃん、ハムだったの!? 知らなかった〜」「ハチワレめちゃくちゃネコちゃんw」とコメントが続々。

「これは…グッズ化待ったなしでは」「ちいハムマスコットくるかな?」と、グッズ化への期待も。「ちいかわってクマじゃなかったの!?」と驚く方も少なくはない、お誕生日に明かされた新情報には大きな反響が寄せられています。