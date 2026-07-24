サンリオピューロランド、オールナイトハロウィーン音楽フェス「SPOOKY PUMPKIN 2026 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」の先行抽選受付スタート

サンリオピューロランドは10月31日、一夜限りのオールナイトハロウィーン音楽フェス「SPOOKY PUMPKIN 2026 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」を開催。7月22日より、チケットの先行抽選受付を行っている。

サンリオピューロランド「SPOOKY PUMPKIN 2026 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」

本イベントは、音楽事務所「メロディフェア」とタッグを組んで開催する人気のオールナイト音楽フェス。9回目となる今年は、ハロウィーン当日に開催されることに。10月31日に誕生日を迎えるクロミと、翌日11月1日に誕生日を迎えるハローキティを一夜で祝う、スペシャルタイムも用意されている。

サンリオピューロランド「SPOOKY PUMPKIN 2026 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」ライブステージ出演予定のアーティストなど

会場には5カ所のライブステージが設けられ、今年もスチャダラパー、水曜日のカンパネラ、DJ FUMIYA(RIP SLYME / 銀座たけ内)、Novel Coreといった豪華なアーティスト陣によるライブパフォーマンスが音楽フェスを彩るほか、ニッチロー、大谷似翔平、山本申伸、DJ Hello Kitty、DJ クロミなど、総勢約70組を超える多彩なアーティストや芸人の出演が予定されている。

サンリオピューロランド「SPOOKY PUMPKIN 2026 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」

また、アルコールドリンクの提供に加え、他のクラブイベントでは体験できない、サンリオキャラクターとのグリーティングや人気アトラクションの特別運営など、ピューロランドならではのコンテンツも盛りだくさん。さらに、ドレスコードはハロウィーンにちなみ「オレンジ」に設定されており、ハロウィーンならではの仮装での来場も楽しむことができる。

開催日時は10月31日22時～5時。7月22日よりローソンチケットにて先行抽選発売が始まっており、チケット料金は前売りが1万3,800円、当日は1万4,800円となっている。