【サンリオ】日傘でのお出かけに超便利なアイテムに「マジでこういうの求めてた」「天才すぎませんか…!」の声 - クロミ、キティ、シナモロールの3種

酷暑の夏。外出には、日傘やハンディファンが欠かせない日が続いていますが、例えば右手に日傘、左手にハンディファンを持つとなると、手がふさがってしまって何かと不便ですよね。実は、そんなお悩みを解決する便利グッズがサンリオから登場し、SNSで話題になっているんです!

ハローキティ･クロミ･シナモロールの「傘用ハンディファンホルダー」が登場!

お手持ちのハンディファンを、日傘などに簡単に取り付けられるよ☆

スタンドとしても使えちゃう♪

全国の小売店、ZOZOTOWNで発売中★

ぜひチェックしてね!

(@sanrio_newsより引用)

こちらが、ハンディファンを日傘などに簡単に取り付けることができちゃう便利グッズ「傘用ハンディファンホルダー」です。ラインアップは、「クロミ」「ハローキティ」「シナモロール」の全3種。どれも可愛いですよね。

しかも、机の上で使えるスタンド機能も備えているというのだからすごい。これさえあれば、屋内外で快適に涼しい風を浴びることができそうです。

ハンドル径(約)は25mm～35mmで、価格は1,408円。SNSで紹介されると、「傘にハンディファンを付ける発想、天才すぎませんか…!」「マジでこういうの求めてた」「日傘さしながらハンディファン持っててかなりしんどかったからめちゃくちゃ助かる!!!!」「スタンドにできるの出先で便利すぎる!」と話題に。

推しキャラのハンディファンホルダーがあれば、暑い日のお出かけも楽しくなること間違いなし! かわいさと実用性を兼ね備えた夏の新定番として、ぜひチェックしてみてくださいね。