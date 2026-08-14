日本マクドナルドは、8月7日より期間限定でスタートしたハッピーセット「ポケモン」のおもちゃについて、8月14日より第2弾の販売を実施する。

ハッピーセット「ポケモン」には、30周年を迎える「ポケモン」のおもちゃ全12種が登場。フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをはじめとした歴代の旅立ちの3匹のポケモンなど、30周年を記念して計30種類のポケモンたちが世代を超えて勢ぞろいする。8月14日よりスタートする第2弾のおもちゃでは、イーブイとカビゴンに加え、『ポケットモンスター X・Y』、『ポケットモンスター サン・ムーン』以降の旅立ちの3匹のポケモンたちが揃う。

今回のおもちゃは、転がしたり、回したり、飛ばしたりするなど、手指を使って楽しめる全12種類をラインアップ。ピカチュウやイーブイのモンスターボールローラー、ディスクシューティングのおもちゃでは、転がしたり飛ばしたりする遊びを通じて、手指を器用にコントロールする力(身体動作)が育まれる。また、「どの方向に飛ぶかな？」「どこをねらえば当たるかな?」と考えながら、ねらった方向にディスクを飛ばす遊びは、空間を認識して微調整する力も養うという。

さらに、最初にもらえるポケモンたちが描かれたポケモンパネルは、ほかのおもちゃにも付け替えて遊べるので、お友達とパネルを交換したり、対戦したりするゲームが楽しめ、ルールを守って相手を思いやる態度など、社会性やコミュニケーションの力を育むことも。ポケモンパネルの表面はホログラム仕様で、裏側にはポケモンの名前や、図鑑に掲載されている番号が書かれている。

第2弾 8月14日(金)～8月20日(木)

まとあてホッケー(ハリマロン/フォッコ/ケロマツ)

付属のポケモンパネルを土台にセットし、テーブル上で遊ぶまとあてホッケー。ディスクを土台で打ち、モンスターボール柄のまとに当てて遊べる。

くみたてスピナー(モクロー/ニャビー/アシマリ)

付属のポケモンパネルを土台にセットし、付属の3つのパーツを繋げるとスピナーになるおもちゃ。円の中心にパネルをさし込み、コマのように回して遊べる。

ボタンディスクシューティング(サルノリ/ヒバニー/メッソン)

付属のポケモンパネルを土台にセットし、ディスクを飛ばして遊べるおもちゃ。ディスクを土台に差し込み、側面のボタンを押すとディスクを飛ばすことができる。

モンスターボールシールケース(ニャオハ/ホゲータ/クワッス)

ポケモンのシール付きのモンスターボール型のケース。ポケモンパネルが付属していて、好きなパネルを土台にセットすることができる。

イーブイのモンスターボールローラー

モンスターボールを手で転がすと、イーブイのしっぽが左右に動く。

カビゴンのおでかけネームタグ

カードケース型キーホルダー。付属のお名前カードや好きなカードを入れることも可能。 お名前カードは表裏でデザインが異なる。フックがついているのでカバンなどに付けても。

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