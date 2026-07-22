スシローは7月17日、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」との初コラボレーションを発表した。コラボは7月29日より全国のスシロー店舗で開始される。

今回のテーマは「KAWAUMA HELLO KITTY」。「かわいいハローキティが、スシローの“うまい!”に出会った」をコンセプトに、第1弾を7月29日から、第2弾を8月19日から展開する。

第1弾はコラボピック付き寿司やスイーツが登場

第1弾では、ハローキティのコラボピックが付いた寿司3商品を販売する。

「第1弾 ハローキティ コラボピック付き マーラー風びん長まぐろ 揚げネギ添え」(250円〜)、「第1弾 ハローキティ コラボピック付き いか梅しそ」(250円〜)、「第1弾 ハローキティ コラボピック付き えび＋ねぎまぐろ包み」(250円〜)が登場。

ハローキティ コラボピック付き マーラー風びん長まぐろ 揚げネギ添え 250円〜

ハローキティ コラボピック付き いか梅しそ 250円〜

ハローキティ コラボピック付き えび＋ねぎまぐろ包み 250円〜

各商品には全8種のコラボピックが対象商品1点につきランダムで1枚付属する。販売期間は7月29日からで、コラボピックの手配総数が完売次第終了となる。

また、第1弾ではコラボステッカー付きスイーツも販売する。

「第1弾 ハローキティ コラボステッカー付き りんごのミルクレープメルバ」(350円〜)を7月29日から提供。全8種のコラボステッカーがランダムで付属し、コラボステッカーの手配総数34万枚分が完売次第終了となる。

ハローキティ コラボステッカー付き りんごのミルクレープメルバ 350円〜

第2弾はクリアピック付き寿司やシール付きスイーツを展開

第2弾では、ハローキティのコラボクリアピック付き寿司を販売する。

対象商品は「第2弾 ハローキティ コラボクリアピック付き 大えび」(250円〜)、「第2弾 ハローキティ コラボクリアピック付き いか＋ねぎまぐろ包み」(250円〜)。

ハローキティ コラボクリアピック付き 大えび 250円〜

ハローキティ コラボクリアピック付き いか＋ねぎまぐろ包み 250円〜

各商品には全8種のコラボクリアピックがランダムで付属する。販売期間は8月19日からで、各グッズの手配総数が完売次第終了となる。

さらに、第2弾ではシール帳に綴じられるコラボシール付きスイーツも登場する。

「第2弾 ハローキティ コラボシール付き わらび餅と大学芋」(330円〜)を8月19日から販売。全8種のコラボシールが付属し、コラボシールの手配総数28.8万枚分が完売次第終了となる。

ハローキティ コラボシール付き わらび餅と大学芋 330円〜

コラボステッカー・シールの裏面には、スシローで利用できる5%OFFクーポンが付属する。利用可能期間は9月9日から9月30日までで、期間中は何度でも利用できる。

コラボマスコット付きソフトドリンクを販売

コラボ期間中は、ハローキティのコラボマスコットが付いたソフトドリンクを販売する。

「第1弾 ハローキティ コラボマスコット付き ソフトドリンク」(1,350円)は、7月29日から提供開始。コラボマスコットの手配総数23.4万個分が完売次第終了となる。

「第2弾 ハローキティ コラボマスコット付き ソフトドリンク」(1,350円)は、8月19日から販売を開始。コラボマスコットの手配総数14.4万個分が完売次第終了となる。

第1弾では全5種(4種＋シークレット1種)、第2弾では全4種(3種＋シークレット1種)のコラボマスコットを用意する。コラボマスコットは対象商品1点につきランダムで1個提供され、デザインは選べない。

コラボファスナーポーチ付きつくローセットが登場

第1弾では、コラボファスナーポーチとコラボシートが付いた「つくローセット」を販売する。

「ハローキティ コラボファスナーポーチ付き つくローセット」(720円〜)を7月29日から展開。コラボファスナーポーチの手配総数31.5万個分が完売次第終了となる。

ハローキティ コラボファスナーポーチ付き つくローセット 720円〜

セット内容は、えび・まぐろ・サーモン・たまご・いくら・コーンマヨ・きゅうり・ミニしゃり・のり。

コラボファスナーポーチは全4種を用意し、対象商品1点につきランダムで1個提供する。また、コラボシートは全5種を用意し、対象商品1点につきランダムで1枚提供する。

コラボミニチャーム付きつくローセットも展開

第2弾では、コラボミニチャームとコラボシートが付いた「つくローセット」を販売する。

「ハローキティ コラボミニチャーム付き つくローセット」(720円〜)を8月19日から提供。コラボミニチャームの手配総数31.5万個分が完売次第終了となる。

ハローキティ コラボミニチャーム付き つくローセット 720円〜

セット内容は、えび・まぐろ・サーモン・たまご・いくら・コーンマヨ・きゅうり・ミニしゃり・のり。

コラボミニチャームは全4種を用意し、対象商品1点につきランダムで1個提供する。コラボシートは全5種で、対象商品1点につきランダムで1枚提供する。

全国5店舗でスペシャルコラボ店舗を展開

コラボ期間中は、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県の5店舗でスペシャルコラボ店舗を展開する。

対象店舗では、すしネタをだっこしたハローキティや、うまいおすしに感動した目がキラキラしたハローキティが登場。ハローキティの世界観を楽しめる装飾を施し、5店舗すべてに写真撮影が楽しめるミラー壁面を設置する。

対象店舗は以下の通り。

・スシロー 多摩センター店(東京都)

・スシロー ミューザ川崎店(神奈川県)

・スシロー 栄店(愛知県)

・スシロー 江坂店(大阪府)

・スシロー 小倉駅前店(福岡県)



実施期間は7月29日から9月6日まで。