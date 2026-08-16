サンリオのキャラクターユニット「はぴだんぶい」が、6周年を記念した新曲「はっぴーぷらねっと！」を発表。ナユタン星人が作詞・作曲・編曲を担当したミュージックビデオを、サンリオキャラクターズ公式YouTubeチャンネルで公開した。

2020年に「ハッピーになりたい男のコたち、V字回復をねらう」という思いを込めて結成された「はぴだんぶい」は、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの6にんで構成されている。

本楽曲は、2026年に6にんで6周年を迎えたはぴだんぶいが、応援するファンや、共に活動するメンバーに向けた感謝を表現した楽曲である。「キミがいるから、毎日がもっと素敵で“はっぴー”になる！」というメッセージを込めて制作された。

ナユタン星人が作詞・作曲・編曲を担当

作詞・作曲・編曲は、ボカロPとして幅広い世代から支持を集めるナユタン星人が担当。アップテンポで思わず口ずさみたくなるメロディーと、はっぴーで愛らしいはぴだんぶいらしい世界観が融合した楽曲となっている。

ナユタン星人

ナユタン星人は、楽曲について次のようにコメントしている。

はぴだんぶいのもつカッコよさ、可愛さ、そして見ているだけで「はっぴー！」になってしまう、そんな魅力たちを曲でも表現しようとしたら、もう宇宙（ぷらねっと）な規模になっちゃいました。みんなも一緒にはっぴーしてネ！！

6にんが「ひみつきち」でさまざまな場所へ

MVでは、はぴだんぶいの6にんが、移動式の「ひみつきち」に乗ってさまざまな場所へ出かけるストーリーを描く。

自由に楽しく出かけていた6にんが、ふとしたきっかけで驚きの場所にたどり着いてしまう展開となっている。

東京ソラマチ周辺で夏のイベントも開催

また、はぴだんぶいは、8月17日から8月30日まで東京ソラマチ周辺で、夏のイベント「はぴだんぶい Voyage 全力なつやすみ 2026」を開催する。

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ