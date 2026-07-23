3COINSは、「HELLO KITTY×3COINS」コラボレーション商品の受注販売を、7月23日から7月29日23:59までPAL CLOSET限定で実施している。

今回の販売は、7月18日に開始した通常販売の反響を受けて、より多くの利用者に商品を届けるために行うもの。受付期間中の注文数量に応じて生産する受注販売で、数量限定、先着順、抽選販売ではない。

購入は1会計につき各商品5点まで。対象商品は受注販売商品一覧に掲載されており、一部商品は対象外となる。受注販売分の届け時期は2026年11月中旬頃を予定している。なお、7月18日の通常販売で購入した商品はすでに順次発送しており、今回の受注販売分より先に届ける予定という。

送料は、3COINS商品のみを注文する場合、商品代金合計5,000円未満で770円、5,000円以上で220円。本受注販売商品は、予約商品向けの送料無料条件の対象外で、受注販売商品であっても商品代金合計3,000円以上で送料無料にはならない。

また、通常販売商品と受注販売商品は同じカートで同時購入することはできず、店頭での受注販売や商品引き渡しも不可となる。

受注販売の対象商品には、「ツールボックス」1,100円、「筆箱風小物入れ」660円、「財布風付箋セット」550円、「ダストボックス」660円、「ドアノブカバー」660円、「リュック風キーホルダー」1,100円、「牛乳パック風ボトル」660円、「マルシェバッグ」880円、「ショッピングバッグ」330円、「ハンカチ」330円などをラインアップする。

そのほか、「ヘアクリップ」550円、「ヘアクリップセット」330円、「アクセサリー収納」1,100円、「リボンポーチ」660円、「マルチケース」880円、「スマホケース風付箋セット」330円、「ストックバッグ」550円なども展開する。

詳細はPAL CLOSET内の案内ページで確認できる。