アート雑貨メーカーのケンエレファントは、サンリオキャラクターズのなかまたちのコインケースシリーズ第2弾として「サンリオキャラクターズ コインケース 第2弾」(全6種類)を、2026年8月中旬に発売する。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670225

23年11月に発売した昭和レトロスタイルなデザインが可愛い「サンリオキャラクターズ コインケース」の反響を受け、数多くの株式会社サンリオのキャラクターの中から今回選んだのは、「ポチャッコ」、「けろけろけろっぴ」、「あひるのペックル」、「マロンクリーム」、「パティ＆ジミー」、そして前回とはデザインが違った「ハローキティ」の全6キャラクターが登場する。

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コインケースとしてはもちろんのこと、アクセサリーや鍵などの小物を収納し、バッグやポーチにつけて携帯することも出来る。手に取ると、どこか懐かしさを感じてもらえるような生地やキーホルダーパーツなどの質感にこだわり制作した。キュートでハッピーなコインケースコレクションを、ぜひ楽しんでほしい。また、同製品はカプセルトイ版とボックス版の2形態で展開する。ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE(ケンエレストア)」では、製品の発売に先駆け、ボックス版の予約を承っている。

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発売日は2026年8月中旬。販売価格はカプセルトイ版／1個400円、ボックス版／1個440円。販売場所は全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ、一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など。企画制作・発売元はケンエレファント。展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がある。実際の製品とは仕様が異なる場合がある。発売日は確定次第、公式SNSより案内する。

ラインナップ

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ポチャッコ

けろけろけろっぴ

あひるのペックル

ハローキティ