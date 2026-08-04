OMOLABOは、「ちいかわ」に登場するキャラクター・シーサーをテーマにしたグッズショップ「シーサーのおみやげやさん 那覇空港店」を8月12日にオープンする。

グッズショップ「シーサーのおみやげやさん 那覇空港店

店舗は那覇空港内に出店し、営業時間は7時から20時30分まで。沖縄旅行の土産や旅のお供となる商品をそろえ、沖縄にゆかりのあるコラボアイテムも展開する。

上間菓子店の「スッパイマン」とのコラボでは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがスッパイマンの赤い衣装をまとったマスコットをはじめ、パッケージ風の「シャカシャカおかしキーホルダー」、マグネット、ホログラムステッカー、Tシャツなどを販売する。

また、「ちいかわ×オリオンビール」シリーズでは、「オリオン クリアフリー ちいかわデザイン缶」の発売を記念したTシャツを用意する。シーサーがカチャーシーを踊る姿や、夕暮れの海辺でくりまんじゅうと乾杯する姿をデザインした全4種を展開する。

主な商品

ちいかわ×スッパイマン マスコット（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ）：各2,200円

ちいかわ×スッパイマン Tシャツ：4,950円

ちいかわ×スッパイマン シャカシャカおかしキーホルダー：各990円

ちいかわ×スッパイマン シャカシャカおかしマグネット：1,100円

ちいかわ×スッパイマン ホログラムステッカー：各385円

ちいかわ×オリオンビール Tシャツ：各4,950円

※価格はすべて税込。

※写真はサンプルで、実際の商品と異なる場合がある。

店舗概要

店名：シーサーのおみやげやさん 那覇空港店

オープン日：8月12日

所在地：沖縄県那覇市字鏡水150番地 那覇空港内 区画2W-06

営業時間：7時～20時30分

企画：OMOLABO

運営：リウボウ商事

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