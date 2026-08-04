OMOLABOは、「ちいかわ」に登場するキャラクター・シーサーをテーマにしたグッズショップ「シーサーのおみやげやさん 那覇空港店」を8月12日にオープンする。
店舗は那覇空港内に出店し、営業時間は7時から20時30分まで。沖縄旅行の土産や旅のお供となる商品をそろえ、沖縄にゆかりのあるコラボアイテムも展開する。
上間菓子店の「スッパイマン」とのコラボでは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがスッパイマンの赤い衣装をまとったマスコットをはじめ、パッケージ風の「シャカシャカおかしキーホルダー」、マグネット、ホログラムステッカー、Tシャツなどを販売する。
また、「ちいかわ×オリオンビール」シリーズでは、「オリオン クリアフリー ちいかわデザイン缶」の発売を記念したTシャツを用意する。シーサーがカチャーシーを踊る姿や、夕暮れの海辺でくりまんじゅうと乾杯する姿をデザインした全4種を展開する。
主な商品
ちいかわ×スッパイマン マスコット（ちいかわ、ハチワレ、うさぎ）：各2,200円
ちいかわ×スッパイマン Tシャツ：4,950円
ちいかわ×スッパイマン シャカシャカおかしキーホルダー：各990円
ちいかわ×スッパイマン シャカシャカおかしマグネット：1,100円
ちいかわ×スッパイマン ホログラムステッカー：各385円
ちいかわ×オリオンビール Tシャツ：各4,950円
※価格はすべて税込。
※写真はサンプルで、実際の商品と異なる場合がある。
店舗概要
- 店名：シーサーのおみやげやさん 那覇空港店
- オープン日：8月12日
- 所在地：沖縄県那覇市字鏡水150番地 那覇空港内 区画2W-06
- 営業時間：7時～20時30分
- 企画：OMOLABO
- 運営：リウボウ商事
(c)nagano (c)Uema (c)Orion