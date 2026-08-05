映画『ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、「映画ちいかわ 島二郎のでっかいソフビフィギュア」が発売されました。
注目は、なんといってもそのたくましいボディー。「ぶあつい肉の鎧、ゆるがぬ魂のおもてなし」と紹介している通り、むっちりとした腕やおなか、しっかり踏ん張った足元まで、島二郎の頼もしさがぎゅっと詰め込まれています。
頭のちょこんとした髪形、きりっとした眉、立派な口ひげ、そして腰に巻かれた「味自慢」の前掛けも再現。両腕を広げたポーズは、今にも力強くおもてなししてくれそうです。
サイズは約15cm。存在感が伝わる大きさに、「しまじろー！！」「頼もしすぎる」「え...かっこいい...」「お尻の再現度も完璧…w」とさまざまな声が寄せられています。
価格は4950円。ちいかわマーケットにて、8月7日11時から発売予定です。
🏝️新商品🏝️— ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) August 4, 2026
『映画ちいかわ 島二郎のでっかいソフビフィギュア』
4,950円(税込)
ぶあつい肉の鎧、ゆるがぬ魂のおもてなし🦵
約15cmの 信頼感💪#ちいかわマーケット にて
8/7(金)11時発売🎬
🔻#映画ちいかわ グッズ詳細はリプライをCHECK🔻 pic.twitter.com/TR7XvHcIer