映画『ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、「映画ちいかわ 島二郎のでっかいソフビフィギュア」が発売されました。

注目は、なんといってもそのたくましいボディー。「ぶあつい肉の鎧、ゆるがぬ魂のおもてなし」と紹介している通り、むっちりとした腕やおなか、しっかり踏ん張った足元まで、島二郎の頼もしさがぎゅっと詰め込まれています。

頭のちょこんとした髪形、きりっとした眉、立派な口ひげ、そして腰に巻かれた「味自慢」の前掛けも再現。両腕を広げたポーズは、今にも力強くおもてなししてくれそうです。

サイズは約15cm。存在感が伝わる大きさに、「しまじろー！！」「頼もしすぎる」「え...かっこいい...」「お尻の再現度も完璧…w」とさまざまな声が寄せられています。

価格は4950円。ちいかわマーケットにて、8月7日11時から発売予定です。