日本ケンタッキー・フライド・チキンは6月3日、スナック感覚で気軽に楽しめる「サクッとケンタ」シリーズの第2弾として「辛旨ジンガー」(290円)と、3月の初登場時に再販を望む声が寄せられた「カーネルクランチポテト」(S:290円/L:490円)を一部店舗を除く全国のケンタッキー・フライド・チキン(以下、KFC)店舗で発売する。

食事と間食の境界線があいまいになり、"ボーダーレスな食シーン"が広がる昨今。ライフスタイルの変化を受け、同社は今春「いつでも、どこでも、NEWスタイル」をコンセプトに掲げ、スナック感覚で手軽にKFCを楽しめる新シリーズ「サクッとケンタ」を立ち上げた。

今回、新たに登場する「辛旨ジンガー」は、ジューシーな骨なしのもも肉を、サクサク衣の食感と食べ応えが特長の、唐辛子でスパイシーに味付けした骨なしチキン。海外のKFCで支持を集めるスパイシーフレーバーを、日本の利用者の嗜好に合わせてアレンジ。約1年の開発期間を経て完成した商品。

店舗で一つひとつ丁寧に衣付けを行い、圧力をかけずにカラッと揚げることで、揚げたてならではのサクサク食感を実現。手で持ちやすいスティック状で、気軽に食べられるサイズ感となっている。

今年3月に初登場した「カーネルクランチポテト」は、太くホクホクとした通常のポテトとは一線を画し、揚げたてならではのクランチ感にこだわった、細くザクザクとした歯切れの良い食感が特長。

衣の付き方や味のバランスにいたるまで細部まで工夫を凝らし、満足感のある食べ応えを意識した商品となっている。

2品をセットで楽しめるセットも展開。辛旨ジンガー、カーネルクランチポテト(S)のセット「ポテチキセット」(500円)、辛旨ジンガー2ピース、カーネルクランチポテト(S)2個のセット「ポテチキ2ピースパック」(980円)、辛旨ジンガー4ピース、カーネルクランチポテトBOXのセット「ポテチキ4ピースパック」(1,800円)のラインアップも取り揃えられている。

なお、商品はなくなり次第終了となり、デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある。