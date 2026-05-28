日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のKFC店舗でマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神』とコラボレーションした「原神コラボパック」を、KFCネットオーダー限定で6月10日〜30日までの期間限定で販売すると発表した。これに先立ち、6月3日2:00頃から6月9日まで事前予約の受け付けを開始する。

原神コラボパック

KFCと原神の特別なコラボキャンペーンが始動

日常に寄り添うおいしくて、しあわせな体験を日本中のお客さまへお届けする取り組みの一環として、世界中で人気を集めるオープンワールドRPG『原神』とのコラボレーションを実施。本キャンペーンでは、人気キャラクターが商品のパッケージに登場するほか、KFC会員に登録をしてログインのうえ本コラボパックを購入した方限定で、ゲーム内で使用できるアイテムが進呈される。

人気キャラクターが描かれた限定BOXとゲーム内アイテム

今回のコラボレーションでは、「原神コラボパックA」と「原神コラボパックB」の2種が期間限定でKFCネットオーダーにて販売される。商品は、作中に登場する人気キャラクター「アルハイゼン」と「カーヴェ」を特別デザインであしらった「限定デザインディナーBOX」で提供される。数量限定のため、なくなり次第通常パッケージでの提供となる。

また、KFCの会員登録を行い、ログインした状態でコラボパックを購入すると、新型アーカーシャ端末「浮き葉」や名刺「祭典・饗宴」など、全6種用意されたゲーム内アイテムがプレゼントされる。アイテムは1パックの購入につき3種ずつ入手可能で、購入後に登録したメールアドレス宛にコードが送付される仕組み。ゲスト購入も可能だが、シリアルコードの送付やグッズ抽選はログイン購入のみが対象となる。

抽選で当たる豪華オリジナルグッズ

ログイン購入者を対象とした抽選では、本キャンペーンでしか入手できない「アルハイゼン」または「カーヴェ」をあしらった限定デザインのタペストリーが全2種、各50名の合計100名に当たる。

さらに「原神コラボパックA」と「原神コラボパックB」を各1個以上購入した方を対象に、ダブルチャンスとして原神キャラクターの声優直筆サイン色紙と「KFC | 原神コラボお祝いグッズセット」が抽選で3名にプレゼントされる。

このほか、5月27日14:00頃からはKFCネットオーダーアプリ内にて、原神ゲームアイテムコードの配布も開始されている。

コラボ商品の詳細

展開されるコラボパックの詳細は以下の通り。デリバリーでの注文も対象となる。

◆「原神コラボパックA」(1,410円)

〔オリジナルチキン2ピース、ビスケット、ポテト(S)、ゲーム内アイテムコード〕



◆「原神コラボパックB」(1,080円)

〔オリジナルチキン1ピース、ビスケット、ポテト(S)、ゲーム内アイテムコード〕



(C)COGNOSPHERE

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