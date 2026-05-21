日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、本場アメリカの味わいを楽しめる「ザ・アメリカンバーガーズ」を5月27日から数量限定で発売すると発表した。今回はアメリカの都市名を冠したボリューム満点の3種類が登場し、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーや、バンズの代わりに2枚のチキンで挟んだインパクト抜群のバーガーなど3種がラインアップされている。

NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー

NEW YORK style オニオンリングフィレバーガーは、骨なしケンタッキーにサクサクのオニオンリング、チェダースライスチーズ、ガーリックソースを組み合わせた一品。ベーコンや玉ねぎ、にんにくの旨味を重ねたガーリックソースで、ニューヨークのダイナーを思わせる味わいに仕上げているという。

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」イメージ

【商品概要】

・NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー 580円



・NEW YORK style オニオンリングフィレバーガーセット 990円

セット内容:NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)



・NEW YORK style オニオンリングフィレバーガーよくばりセット 1,290円

セット内容:NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)



TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー

TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガーは、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガー。骨なしケンタッキー、アボカドフィリング、チェダースライスチーズを組み合わせたアメリカン気分を味わえる一品である。スパイスを効かせたアボカドフィリングは、アメリカ南部テキサスなどで愛されるペースト状の「ワカモレ」をイメージしており、濃厚なチェダースライスチーズが合わさることで、アボカドのまろやかさがさらに引き立つ仕上がりになっているという。

商品開発担当者によると、開発が始まったのは2024年であり、約2年もの月日を費やして味や品質、提供オペレーションの検討を重ねてきたとのことだ。ダイスカットのアボカドを配合したフィリング状にすることでおいしさを最大限に活かし、クミンやコリアンダーを加えてまろやかさの中にほどよいスパイスの風味が感じられる点にもこだわっているという。

「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」イメージ

【商品概要】

・TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー 580円



・TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガーセット 990円

セット内容:TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)



・TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガーよくばりセット 1,290円

セット内容:TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)



LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー

LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガーは、バンズの代わりにオニオンリングとチェダースライスチーズを2枚の骨なしケンタッキーで挟んだ、エンタメの街・ラスベガスの名にふさわしいインパクト抜群なバーガー。空腹をがっつり満たしたいお肉好きに向けたギルティな味わいが魅力とのことだ。

「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」イメージ

【商品概要】

・LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー 790円



・LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガーセット 1,200円

セット内容:LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)



・LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガーよくばりセット 1,500円

セット内容:LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)



発売日は5月27日となっており、数量限定のためなくなり次第販売終了となる。全国のKFC店舗で販売されるが、一部取扱いのない店舗が存在する。また、デリバリーのメニュー内容や価格は一部店頭販売と異なる場合があるとのことだ。