元プロ野球選手で野球解説者の工藤公康氏が11日、YouTubeチャンネル『和田毅ラボ』で公開された動画「【直撃】工藤公康さんに直球質問。『オファー来たらまた監督やりますか?』その答えに込められた本音とは?」にゲスト出演。海外で通用する投手の条件と、打率3割以上を記録する打者が近年減った要因を語った。

工藤公康氏

3割打者の減少要因を工藤公康氏が分析

動画では、監督と選手としてともに戦った和田毅氏とトークを展開。その中で、和田氏が「工藤さんの考える海外で通用する投手の条件ってあるんですか?」と質問すると、工藤氏は「あります」と即答。「共通的な球種は必ずある」とし、「前回優勝したときもそうだよね。それを持ってる人は打たれなかったけど、それを持ってない人は打たれる」と持論を述べる。

続けて、和田氏が「それはなんですか?」と聞くと、工藤氏は「フォークボール」と回答したうえで、変化量よりもコントロールが重要であると説いた。

また、打率3割以上を記録する打者が近年減った要因についても、「チェンジアップとかフォークボールの影響が大きい」と分析。その背景として、「使用する割合が高くなった。初球からフォークを投げる時代でしょ。ランナーいたらもうフォーク、フォーク、フォーク、フォーク……ってピッチャーもいるじゃないですか」とし、「他の球種を投げられるかもしれないけど、フォークが一番アバウトでいいんだよね」と解説した。

この話を聞いた和田氏が「『ここに投げなさい』はないですよね。ストライクからボールを投げればいい」と同意すると、工藤氏は「時には“ストライクでもいい”っていうボールを投げても、タイミングずらされるわけじゃないですか。すごい便利なボールになった、フォークボールは。昔は決め球という形でやってましたけど」と話していた。