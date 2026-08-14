アミューズは、2026年8月8日(土)より、俳優・歌手として幅広い世代から親しまれている松平健を「アミューズグループ スペシャルアンバサダー」として迎え、新たなプロモーションを開始することを発表した。

松平健出演による新テレビCMやラジオCMをはじめ、店舗ポスターやデジタルサイネージなど、様々な広告・販促施策が全国のアミューズ店舗で順次展開される。

パチンコ＆スロットアミューズは、お客様により身近で親しみを感じていただける企業を目指し、店舗づくりやサービスの向上に取り組んでいる。松平健は、俳優・歌手として長年にわたり第一線で活躍され、幅広い世代から高い支持を集めており、その誠実で温かみのある人柄と、世代を超えて愛される存在感に共感し、このたびアミューズグループ スペシャルアンバサダーとして迎えることとなった。

今後は、松平健とともに、アミューズの魅力を発信し、企業ブランドのさらなる認知向上と価値向上を目指していくとしている。

◎撮影を終えた松平健のコメント

とても面白いCMになったと思います。馬と競争している風で、自転車で馬を抜くという、ちょっとコミカルな所を楽しんで頂ければと思います。

最後に満員御礼と自身のマツケンサンバの「オーレ！」を掛けて、「満員オーレ！(満員御礼！)」で締めくくられた。

【株式会社アミューズ】『松平健』さんが新イメージキャラクターに就任！※15秒CM

◎アミューズ 代表取締役社長 岩谷和馬のコメント

これまで支えていただいたお客様への感謝と、これから新たなお客様との出会いを大切にしたいという想いから、世代を超えて親しまれる松平健さんを、アミューズグループ スペシャルアンバサダーとしてお迎えいたしました。

松平健さんの持つ温かさや親しみやすさ、そして幅広い世代から愛される魅力を通じて、アミューズの新たな魅力を発信してまいります。