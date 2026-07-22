ダイコク電機は、2026年8月22日(土)・23日(日)の2日間、同社 東日本支店(東京都台東区)にて、小学生向けロボットプログラミング教室『ロボキューブ』の「親子でロボットプログラミング体験会」を開催する。参加費は無料(事前予約制・先着順)。

夏休み終盤の思い出づくりや自由研究のきっかけとして、小学3年生以上の子どもとその保護者を対象に、モノづくりの魅力とプログラミングの面白さを親子で一緒に学べる特別企画となっている。

体験会の見どころ：身近な「なぜ？」をプログラミングで解き明かす！

今回の体験会では、ブロックを組み立てて「信号機」や「扇風機」を作成し、自作のプログラムで実際に動かすワークショップが行われる。

普段なにげなく使っている身の回りの家電や信号機。その「仕組み」を組み立てながら学び、「どうすれば自分のイメージ通りに動くのか？」を親子で試行錯誤していく。

■「考えて試す」をくり返す90分

ただ組み立てるだけでなく、失敗と成功を繰り返しながら完成に近づけることで、子どもの「気づくチカラ」「考えるチカラ（論理的思考力）」を自然と引き出す。

■親子だからこそ深まる学び

保護者にとっても、プログラミング教育の「今」を知り、子どもの思考力や発想力の発達を間近で実感できる貴重な機会となる。

親子ロボットプログラミング体験会 概要

日程：2026年8月22日(土)・23日(日)

時間：(両日共通・各回90分)

【午前の部】開演10:30～12:00(受付10:00～10:20)

【午後の部】開演14:00～15:30(受付13:30～13:50)

場所：ダイコク電機 東日本支店(TIXタワー上野10階)

対象：小学3年生以上の子どものその保護者

※保護者同伴必須・子どものみの参加は不可

定員：各回6組(事前予約制・先着順)

参加費：無料

持ち物：筆記用具、水筒など

申込締切：2026年8月19日(水)

各詳細および申込みは特設サイトにて。