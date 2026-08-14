アミューズメント事業を全国に展開するNEXUSグループは、社会貢献活動の一環として夏休み期間中の8月3日(月)に御殿場工場を一般開放。子ども向けお仕事体験イベント「2026 Kids Racing Garage Experience & Tour Hosted by D'station Racing」を実施した。

本イベントは毎年好評で、多くの申し込みがあり、今年で6回目の開催となった。

D'station Racingは、日本国内のみならず世界を舞台にレース活動をしており、「FIA World Endurance Championship(アメリカ・ドイツ・フランス・イタリア・日本・バーレーン) WECシリーズ」「Asian LeMans Series Schedule(ドバイ・アブダビ) アジアン・ルマン」「GTワールドチャレンジ・アジア(アジア・日本)」「スーパーGT(日本)」と、国内有数のトップレベルを誇るプライベートチームとなっている。

整備体験で使用された車両は、SUPER GT第4戦で実際に使用された『＃777 D'station Vantage GT3』を使用。チームメカニックによる、レースさながらのスピーディーなタイヤ交換が実演されたほか、子どもたちもタイヤ交換体験に挑戦した。

今年も、スペシャルなサプライズを用意。「＃777 D'station Vantage GT3」をエンジン始動が可能な状態で展示。実際に運転席に乗り込み、迫力あるサウンドを間近で感じながら、モータースポーツの魅力を存分に味わった。

また、レーシングチームの日常業務やファクトリーでの作業風景を見学。普段なかなか触れることのできないプロフェッショナルの現場を体感できる貴重な機会となった。このイベントをきっかけに、D'station Racingのキャップやシャツを身に着けてサーキットへ足を運び、D'station Racingを応援する子どもたちも増えているという。

今年の『2026 Kids Racing Garage Experience & Tour Hosted by D'station Racing』は、推進するSDGsへの取り組みおよび社会貢献活動の一環として開催し、夏休み期間の子どもたちにとってモータースポーツを身近に感じられる貴重な体験の機会となったほか、D'station Racingのスタッフにとっても、参加者との交流を深める有意義な一日となった。