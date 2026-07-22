マルハン 東日本カンパニーは、公式アンバサダー2年目を迎えるお笑いコンビ・チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)を起用した、新たなWEB CM「週末スイッチ篇(15秒)」および「巨大カレンダー篇(30秒)」を、2026年7月18日(土)より公開した。

本CMでは、「オフこそ、オンだろ。」を新キャッチコピーに、平日(ON)を頑張る人々に向けて、本来は休む休日(OFF)だからこそ思いっきり全力で遊ぼうというメッセージを、チョコレートプラネットの2人によるポップでコミカルな世界観とともに発信している。

撮影現場の様子

本CMの撮影は、全編クロマキー(グリーンバック)を用いて行われた。チョコレートプラネットの長田と松尾は、揃いの赤を基調としたポップな衣装で現場入り。2人は、「チョコプラさん入りまーす！」の掛け声からオールアップまで、終始息の合った掛け合いを披露した。カラフルでポップな理想郷『ぱちんこワンダーランド』の世界を表現するため、グリーンバックに向かって全力で驚いたり、楽しそうに走り出したりするシーンでは、アドリブを連発してスタッフを笑わせる場面も。まるで劇場でコントを見ているかのような、笑顔の絶えない撮影現場となった。

新WEB CMストーリー＆見どころ

①「週末スイッチ」篇(15秒)

真っ白な空間にポツンと置かれた赤いボタン、それが「週末スイッチ」。長田と松尾が興味本位でそのスイッチを一度押すと、辺りは一瞬にしてカラフルでポップな理想郷『ぱちんこワンダーランド』へと変貌を遂げる。もう一度押すと元の白い空間に逆戻り。この夢のような世界に大興奮した2人は、スイッチを連打しながら、自ら進んで『ぱちんこワンダーランド』の中へと突入していく。

②「巨大カレンダー」篇(30秒)

床一面に描かれた超巨大なカレンダー。予定がびっしりと埋まっている平日を通り過ぎると、平日と休日の“境界線”が突如として怪しく光り輝き始める。気になった2人がその光の中に思い切って飛び込んだ先に待っていたのは、楽しそうな理想の空間『ぱちんこワンダーランド』。週末への期待感をダイレクトに表現した、躍動感あふれる2人のジャンプに注目したい。

チョコレートプラネット コメント

Q：撮影を終えての感想や今回の見どころを教えてください

長田「楽しかったですね！すべてグリーンバックで撮影したんですけど、いかに“ワンダーランド”を頭に描きながら撮影できるかを楽しみました」

松尾「なので、僕たちが何もないグリーンバックで、どれだけ表現できているかというところを見ていただけると嬉しいですね。」

Q：CMをご覧になる皆さんにメッセージをお願いします

長田「気温もどんどん暑くなってくるんですけども、同じ気持ちで熱量を上げて行って、週末を楽しんでもらえたらと思います！」

松尾「夏は楽しいことがいっぱいありますし、バイブスが上がる季節なのでどんどん上げてもらえたら！」

長田・松尾「それでバイブスがバーッ！と上がったら、マルハンに入ってもらって、めちゃくちゃ涼しいので、涼みながら楽しんでください(笑)」

Q：最後にアンバサダー2年目に突入した意気込みをお願いします

長田「アンバサダー2年目ということで、さらにマルハンを盛り上げていきたいです。今回のCMを観て、ぜひ週末はマルハンで思いっきり『オン』になって楽しんでいただければと思います！」

松尾「皆さん、週末はぜひマルハンへお越しください！『オフこそ、オンだろ。』ということで、皆さんのご来店をお待ちしております！」

【CMメイキング】マルハン東日本カンパニー2026CM