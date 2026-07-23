「ステーキのどん」は7月24日より、「どん食べ放題」をリニューアルする。価格は据え置きのままメイン料理4品を追加するほか、開催店舗を2店舗拡大し、全9店舗で実施する。

どん食べ放題

価格据え置きでメイン料理4品を追加

「どん食べ放題」は、ステーキやハンバーグ、サイドメニュー、デザートまで楽しめる食べ放題プラン。牛・豚・鶏のステーキをはじめ、ステーキ専門店ならではのグリルメニューを100分制で提供する。

料金は一般が4,378円、65歳以上が3,828円、小学生が1,320円、小学生未満は無料。ドリンクバーとスープバーが付く。

今回のリニューアルでは、価格はそのままでメイン料理4品を追加。新たに「カットタンドリーチキン」「ホタテグリル2ヶ」「エビグリル3ヶ」「チーズインハンバーグ」が加わり、メイン料理は「激アツステーキ」「ミスジ切落し」「牛ジューシーステーキ」「豚ハラミステーキ」「ハンバーグ」「チーズインハンバーグ」「カットチキンステーキ」「カットタンドリーチキン」「ホタテグリル2ヶ」「エビグリル3ヶ」の全10種類となる。

ソースやサイドメニューも充実

メイン料理に合わせるソースは、「ポン酢ソース」「テリヤキソース」「秘伝バター醤油ソース」「トマトガーリックソース」「デミグラスソース」「どん辛ソース」「ニンニク味噌ダレ」「にんにく塩だれ」の8種類を用意する。

小学生までを対象とした「お子様ハンバーグ」「お子様カレー」「お子様パンケーキ」「お子様王道チュロス」のほか、「大根おろし」「ベーコン」「ガーリックチップ」「カリカリチップ」「辛味噌」など全8品のトッピング、「もやキャベ」「自家製ビーフシチュー」「ごろごろポテト」「ミニフレッシュサラダ」など全10品のサイドメニュー、「プチアイス」「ライス」「パン」「ガーリックライス」も楽しめる。

富士見店・星の宮店を追加し全9店舗で開催

食べ放題は毎日11時から21時まで実施し、土日祝日も利用できる。21時以降もラストオーダー後の提供は継続する。

開催店舗は、小山犬塚店、富里インター店、古市場店、環七梅島店で毎日終日開催。浦和三室店、的場店は平日17時から21時、富士見店は毎週水曜17時から21時、新前橋店と星の宮店は毎月第3金曜・翌土曜17時から21時に開催する。