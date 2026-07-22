「俺の」シリーズは7月22日から8月31日まで、松阪牛を使用した合同フェア「俺の松阪牛祭り2026」を開催する。期間中は、「俺のイタリアン」「俺のフレンチ」「俺の割烹」「俺の焼肉」「俺のやきとり」「俺のステーキ」など全43店舗で、松阪牛を使ったメニューを展開する。

俺の松阪牛祭り2026

松阪牛を使った和洋100品以上のメニューを展開

「俺の松阪牛祭り2026」では、日本三大和牛のひとつである松阪牛を使用したオリジナルメニューを、全店舗合わせて100品以上展開する。

きめ細かな霜降りと、口の中でとろけるような食感が特徴の松阪牛を、各店舗が趣向を凝らした料理に仕立てる。同じローストビーフやステーキでも、店舗によって仕立てやソースが異なり、それぞれの店ならではの味わいを楽しめるという。

松阪牛

ステーキやラザニアなど松阪牛メニューが登場

一部メニューとして、「俺のフレンチ」では「松阪牛のステーキ 赤ワインソース」(3,608円)を提供する。

松阪牛のステーキ 赤ワインソース 3,608円

「俺のイタリアン」では、「松阪牛の贅沢チーズたっぷりラザニア」(2,178円)が登場する。

松阪牛の贅沢チーズたっぷりラザニア 2,178円

「俺の割烹」では、「松阪牛の昆布〆 もずくのジュレ仕立て」を提供する。

松阪牛の昆布〆 もずくのジュレ仕立て

また、「俺のやきとり」からは「松阪牛串炭火焼き」(1,408円)が登場。

松阪牛串炭火焼き 1,408円

「俺の焼肉」では、「A5松阪牛と黒毛和牛の12段盛り」(フルサイズ29,480円、ハーフ19,580円)を用意する。

A5松阪牛と黒毛和牛の12段盛り フルサイズ29,480円、ハーフ19,580円

さらに、「俺のステーキ」では、「松阪牛サーロインと黒毛和牛のステーキ盛り合わせ」(16,478円)を販売する。

松阪牛サーロインと黒毛和牛のステーキ盛り合わせ 16,478円

このほかにも、串焼き、肉刺し、カルパッチョ、ピザなど、松阪牛を使用したメニューを全100品以上展開する。

松阪牛に合わせたワインやシャンパンも用意

フェア期間中は、松阪牛に合わせたドリンクとして「XLV(ザビエ・ルイ・ヴィトン)シャトー・ヌフ・デュ・パプ 2015」と「ローラン・ペリエ ラ キュベ」を用意する。

※一部和食店舗を除く。

「XLV(ザビエ・ルイ・ヴィトン)シャトー・ヌフ・デュ・パプ 2015」と「ローラン・ペリエ ラ キュベ」

夏休みは家族で楽しめるサービスも実施

フェア期間中、小学生以下の子どもには、ソフトドリンク無料、チャージまたはお通し代無料の特典を用意する。また、WEB予約のほか、当日の来店や予約なしでの利用も歓迎する。一部店舗では生演奏も導入しており、誕生日や記念日を演奏とともに楽しめる。

さらに、フェア期間中は「俺のアプリ」の来店ポイントが通常の10倍となる。通常5ptのところ50ptを獲得できる。