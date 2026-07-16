ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は7月16日より、「アンガスサーロインステーキフェア」を開催している。

本フェアで使用するブラックアンガス牛は、大麦を中心とした穀物で肥育されたオーストラリア産の牛肉で、柔らかい肉質と甘みのある脂、旨みの詰まった赤身が特長のお肉。本フェアでは柔らかい赤身に適度なサシが入った“サーロイン”を、カットステーキや厚切りステーキで提供する。

「サーロインカットステーキ&大俵ハンバーグ」は、ブラックアンガス牛のカットステーキと、ビッグボーイの看板商品である“大俵ハンバーグ”を一緒に楽しめる、食べ応えのある一品。300℃の直火で焼き上げることで肉汁をたっぷり閉じ込めたサーロインステーキは、ジューシーで噛むほどに肉の旨みが広がる。価格は、大俵ハンバーグの量が150gだと2,189円、200gでは2,365円、250gの場合は2,585円となっている。

また、サーロインの旨みをシンプルに堪能できる「サーロインステーキ」(180g3,069円、280g4,169円)や、サーロインカットステーキにグリルチキン(100g)と手ごねハンバーグ(100g)を組み合わせた「サーロインカットステーキのトリプルグリル」(2,035円)もラインアップ。

いずれも、7月16日より「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」全店に登場。8月上旬まで楽しむことができる。

なお、夏季限定の「チミチュリソース」(242円)も単品で用意されており、好きな商品と組み合わせれば、岩塩のまろやかな塩味とレモンや大葉の爽やかな風味で、肉本来の旨みを堪能することができる。